¡El heredero! Thiago Espinosa es registrado con América; utilizará el número de Álvaro Fidalgo

America sufrió muchas bajas para el Clausura 2026; sin embargo, esto hizo que el club pusiera 'manos a la obra' para traer a algunos jugadores nuevos y cubrir esas salidas dolorosas.

Sin duda, la partida más dolorosa fue la de Álvaro Fidalgo, quien ahora es jugador del Real Betis; ahora, Thiago Espinosa, el refuerzo más reciente de los azulcremas, se ha apoderado de uno de los recuerdos del 'Maguito' en su paso por el equipo.

Raphael Veiga en el Clásico Nacional | MexSport

¿Qué número utilizará Thiago?

Los registros en América han quedado completos, algo que se puede corroborar en la página oficial de la Liga MX. Raphael Veiga usa la camiseta 23, Vinícius Lima fue añadido al plantel con el 45, pero solo faltaba saber cuál sería el dorsal del juvenil uruguayo, el cual ha traído recuerdos gratos para el americanismo.

Thiago Espinosa se ha quedado con el número 22, mismo que Álvaro Fidalgo utilizó a su llegada a las Águilas antes de cambiar el 8, con el cual se le recuerda de manera más reciente, pero no solo eso, este número también recuerda a otra de las leyendas del americanismo; cabe resaltar que en su regreso, Fernando Tapia se ha quedado con el 21.

Registro oficial de Thiago | Captura de pantalla

Durante nueve años, Paul Aguilar fue el encargado de portar la vigésima segunda camiseta en el plantel de las Águilas, con el cual también se le recuerda en la consecución de campeonatos importantes antes de su salida del equipo y su regreso a Pachuca.

¿Será Espinosa la solución para las Águilas?

El sábado 14 de febrero no fue el mejor para América, ya que perdieron el Clásico Nacional en contra de Chivas por marcador de 1-0; con esto, los dirigidos por André Jardine se ubican en la décima posición, por el momento fuera de Liguilla.

Incluso en el partido, los dos refuerzos brasileños tuvieron minutos, pero debido a su corto tiempo en el futbol mexicano no han logrado adaptarse como el cuerpo técnico lo quisiera.

América no vive un buen momento en el torneo | MexSport