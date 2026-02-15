Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron

Armando González sorprendió a la afición rojiblanca al rendir un emotivo tributo a uno de sus grandes referentes durante el último encuentro de Chivas. El joven delantero decidió dejar de lado sus habituales celebraciones de anime para revivir los movimientos robotizados que marcaron una época en el redil.

Gol de Armando 'Hormiga' González | IMAGO7

¿Cómo fue el homenaje de Hormiga González al Cubo Torres?

Casi 15 años después, el recuerdo de Erick Torres se hizo presente en las gradas del inmueble tapatío gracias a la ejecución de Armando González. El canterano conectó el presente del equipo con una de las victorias más memorables frente al acérrimo rival.

Corría el mes de abril de 2011 cuando el "Cubo" Torres sentenció un Clásico Nacional con un doblete frente a Guillermo Ochoa en el entonces Estadio Omnilife. Aquella tarde, el festejo del robot se convirtió en un símbolo de identidad para la cantera del Guadalajara que hoy vuelve a escena.

Cubo Torres con Chivas | MEXSPORT

Armando González esperó el momento ideal para homenajear a Torres, a quien reconoce como uno de sus tres ídolos deportivos junto a su padre y Javier Hernández. El atacante, que hoy milita en el futbol de Costa Rica, es una figura de inspiración para las nuevas generaciones.

Coincidencias de Torres y González

Las coincidencias entre ambos goles son notables, ya que tanto el de 2011 como el actual significaron el 1-0 tras un servicio desde la banda. Mientras Torres definió de cabeza, la "Hormiga" aprovechó una jugada preparada para vencer la marca de Sebastián Cáceres con un certero zurdazo.

El gesto de pedir espacio a sus compañeros antes del abrazo para realizar la coreografía mecánica demuestra que el tributo estaba fríamente calculado por el 34. La carrera hacia el córner sintetiza la admiración de un canterano que entiende perfectamente el peso de la historia en el club.

Con cinco goles en seis partidos, el actual referente ofensivo de Chivas levanta la mano con firmeza para ser considerado por Javier Aguirre en la Selección de México. Su efectividad frente al arco lo mantiene como un candidato serio para protagonizar la delantera en el próximo Mundial 2026.

Tras compartir el liderato de goleo el torneo pasado con Paulinho y Joao Pedro, la lucha por la cima de los artilleros continúa al rojo vivo. Armando González demuestra que tiene el instinto y la memoria histórica necesarios para cargar con el peso del gol en Jalisco.