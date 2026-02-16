Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡La ley del ex! Así fue el gol de Nico Ibáñez en el Cruz Azul vs Tigres

Nico Ibáñez festejó con todo a pesar de su pasado con Tigres | MexSport
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:16 - 15 febrero 2026
El atacante anotó su segundo gol con La Máquina, el primero ya en Liga MX

Se cumplió ley del ex. Nicolás Ibáñez le marcó a Tigres UANL vistiendo ahora la camiseta de Cruz Azul, en su debut en la Liga MX con el conjunto celeste dentro de la Jornada 6 del Clausura 2026.

El atacante, que defendió anteriormente los colores felinos, no se guardó nada y celebró con intensidad frente a la afición cementera.

Nico Ibáñez festejando gol ante Tigres l IMAGO7

¿Cómo fue el gol?

La anotación cayó al minuto 60, cuando Ibáñez apareció en el área para aplicar la inexorable ley del ex y ampliar la ventaja cementera.

Tras el gol, el delantero festejó efusivamente con sus compañeros y también con el cuerpo técnico, dejando claro que vive una nueva etapa en su carrera.

Nico Ibáñez en el Cruz Azul vs Tigres l IMAGO7

El tanto no solo significó un duro golpe para Tigres, sino que confirmó el gran arranque del argentino con La Máquina.

El nuevo goleador Celeste

Con apenas dos partidos disputados, Ibáñez ya suma dos goles: el primero lo consiguió en la CONCACAF Champions Cup, y ahora se estrenó en Liga MX precisamente ante su antiguo equipo.

Nico Ibáñez celebrando con Larcamón l IMAGO7

Incluso, la afición celeste ya corea su nombre y aplaudió al delantero de Cruz Azul. Poco a poco comienza a ganarse el cariño de los seguidores de La Máquina.

Un inicio contundente que ilusiona a la afición celeste y que, irónicamente, Tigres le notificó que ya no tenía cabida, incluso lo registraron en la Sub21.

