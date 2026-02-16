¡La ley del ex! Así fue el gol de Nico Ibáñez en el Cruz Azul vs Tigres

Se cumplió ley del ex. Nicolás Ibáñez le marcó a Tigres UANL vistiendo ahora la camiseta de Cruz Azul, en su debut en la Liga MX con el conjunto celeste dentro de la Jornada 6 del Clausura 2026.

El atacante, que defendió anteriormente los colores felinos, no se guardó nada y celebró con intensidad frente a la afición cementera.

¿Cómo fue el gol?

La anotación cayó al minuto 60, cuando Ibáñez apareció en el área para aplicar la inexorable ley del ex y ampliar la ventaja cementera.

Tras el gol, el delantero festejó efusivamente con sus compañeros y también con el cuerpo técnico, dejando claro que vive una nueva etapa en su carrera.

El tanto no solo significó un duro golpe para Tigres, sino que confirmó el gran arranque del argentino con La Máquina.

El nuevo goleador Celeste

Con apenas dos partidos disputados, Ibáñez ya suma dos goles: el primero lo consiguió en la CONCACAF Champions Cup, y ahora se estrenó en Liga MX precisamente ante su antiguo equipo.

Incluso, la afición celeste ya corea su nombre y aplaudió al delantero de Cruz Azul. Poco a poco comienza a ganarse el cariño de los seguidores de La Máquina.