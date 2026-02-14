Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Tigres?

La Jornada 6 ofrece un enfrentamiento de alto nivel cuando Cruz Azul reciba este domingo a Tigres. Ambos equipos llegan con 10 puntos y buscan una victoria que los catapulte a la cima de la tabla general.

El ganador de este compromiso podría mantenerse en la persecución directa del líder Chivas durante esta fase del torneo. La expectativa es alta debido al buen momento que atraviesan las dos instituciones en el arranque de la campaña.

La zona defensiva será la clave para los locales, quienes han permitido seis anotaciones en contra hasta el momento. Corregir estos espacios resulta fundamental para frenar a una delantera regia que suele castigar cualquier descuido en el área.

Partido de Tigres vs Cruz Azul | IMAGO 7

Tigres marcha en los primeros puestos con las mismas 10 unidades, pero con una mejor diferencia de goles recibidos. Los felinos han mostrado un equilibrio sólido con nueve tantos anotados y solamente cuatro encajados tras cinco partidos disputados.

El equipo de San Nicolás de los Garza llega con la confianza de ser una de las plantillas más ordenadas del futbol mexicano. La efectividad en ataque de sus figuras internacionales pondrá a prueba la resistencia del esquema táctico de los celestes.

Tigres ante Cruz Azul | MEXSPORT

Un empate dejaría a ambos conjuntos a merced de lo que hagan sus perseguidores inmediatos en la tabla de posiciones. Por el contrario, un triunfo contundente enviaría un mensaje de autoridad al resto de los clubes que aspiran al título.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Tigres?

Fecha: Domingo 15 de febrero

Domingo 15 de febrero Hora: 16:30 horas del centro de México

16:30 horas del centro de México Lugar: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime