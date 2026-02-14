Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Tigres?

Cruz Azul recibe a Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026 | RÉCORD
David Torrijos Alcántara 15:17 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ganador de este compromiso podría mantenerse en la persecución directa del líder Chivas

La Jornada 6 ofrece un enfrentamiento de alto nivel cuando Cruz Azul reciba este domingo a Tigres. Ambos equipos llegan con 10 puntos y buscan una victoria que los catapulte a la cima de la tabla general.

El ganador de este compromiso podría mantenerse en la persecución directa del líder Chivas durante esta fase del torneo. La expectativa es alta debido al buen momento que atraviesan las dos instituciones en el arranque de la campaña.

La zona defensiva será la clave para los locales, quienes han permitido seis anotaciones en contra hasta el momento. Corregir estos espacios resulta fundamental para frenar a una delantera regia que suele castigar cualquier descuido en el área.

Partido de Tigres vs Cruz Azul | IMAGO 7

Tigres marcha en los primeros puestos con las mismas 10 unidades, pero con una mejor diferencia de goles recibidos. Los felinos han mostrado un equilibrio sólido con nueve tantos anotados y solamente cuatro encajados tras cinco partidos disputados.

El equipo de San Nicolás de los Garza llega con la confianza de ser una de las plantillas más ordenadas del futbol mexicano. La efectividad en ataque de sus figuras internacionales pondrá a prueba la resistencia del esquema táctico de los celestes.

Tigres ante Cruz Azul | MEXSPORT

Un empate dejaría a ambos conjuntos a merced de lo que hagan sus perseguidores inmediatos en la tabla de posiciones. Por el contrario, un triunfo contundente enviaría un mensaje de autoridad al resto de los clubes que aspiran al título.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Tigres?

  • Fecha: Domingo 15 de febrero
  • Hora: 16:30 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio Cuauhtémoc, Puebla
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime
Cruz Azul y Tigres acordaron el traspaso de Ibáñez | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
17:10 ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
17:08 ‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
16:55 Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
16:30 Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
16:27 ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
16:15 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
16:14 Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
16:12 Sigue la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México este sábado 14 de febrero
16:07 Cuauhtémoc Blanco calienta el Clásico Nacional: "Vamos a darles una ching..."
15:56 Cantante brasileño aconseja a Carlo Ancelotti convocar a Neymar con la selección
Tendencia
1
Futbol Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria
2
Empelotados Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
3
Futbol Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
4
Futbol Mohamed descarta a Boca Juniors y prioriza su continuidad en Toluca
5
Futbol Sebastián Abreu prioriza el Mundial: "Lo importante es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo"
6
Contra VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
Te recomendamos
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
Futbol
14/02/2026
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Futbol
14/02/2026
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Futbol
14/02/2026
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
Futbol
14/02/2026
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Otros Deportes
14/02/2026
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
14/02/2026
Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026