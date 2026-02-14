LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Mallorca vs Real Betis?

La actividad del campeonato español continúa este fin de semana con un duelo clave en la Jornada 24 de LaLiga. El Real Betis visita al Mallorca en un compromiso donde el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo apunta a ser protagonista.

El conjunto bético llega con la motivación a tope tras dar la campanada la fecha anterior frente al Atlético de Madrid. Aquella victoria significó una revancha deportiva para los sevillanos después de su eliminación en la Copa del Rey.

Fidalgo brilló con una actuación notable en su primer encuentro como titular bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. El "Maguito" demostró su capacidad para conducir los hilos del equipo y se ganó la confianza de la afición verdiblanca.

El panorama de los béticos en la lucha por la clasificación europea

Actualmente, el Betis marcha en la quinta posición de la Tabla General con un total de 38 puntos acumulados. Una victoria en territorio insular los lanzaría directamente a la contienda por un sitio en la próxima Champions League.

Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis

Por su parte, el Mallorca recibe este duelo con una urgencia absoluta por sumar unidades en casa. El equipo local se encuentra inmerso en la pelea por no descender y no pondrá las cosas sencillas ante su gente.

El Estadi de Son Moix será el escenario de una batalla táctica entre un equipo que busca la gloria europea y otro que sobrevive. La intensidad está garantizada debido a los objetivos tan opuestos que persiguen ambas instituciones españolas.

La importancia de Álvaro Fidalgo en el esquema táctico del Betis

El volante mexicano se ha adaptado rápidamente al ritmo del futbol europeo tras su exitoso paso por la liga azteca. Su visión de juego y precisión en los pases son herramientas fundamentales para las aspiraciones del conjunto de Heliópolis.

Atlético pierde ante Real Betis Balompié| AFP

Se espera que Fidalgo repita en el once inicial para mantener la inercia ganadora que mostraron en el estadio Metropolitano. El mediocampista busca consolidarse como un referente indiscutible dentro del balompié de la nación ibérica.

¿Dónde ver Mallorca vs Real Betis?

Fecha: Domingo 15 de febrero

Hora: 14:00 horas del centro de México

Lugar: Estadi de Son Moix

Transmisión: Sky Sports e Izzi