Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Mallorca vs Real Betis?

Real Betis visita al Mallorca en LaLiga | RÉCORD
David Torrijos Alcántara 15:36 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto bético llega con la motivación a tope tras dar la campanada la fecha anterior frente al Atlético de Madrid

La actividad del campeonato español continúa este fin de semana con un duelo clave en la Jornada 24 de LaLiga. El Real Betis visita al Mallorca en un compromiso donde el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo apunta a ser protagonista.

El conjunto bético llega con la motivación a tope tras dar la campanada la fecha anterior frente al Atlético de Madrid. Aquella victoria significó una revancha deportiva para los sevillanos después de su eliminación en la Copa del Rey.

Fidalgo brilló con una actuación notable en su primer encuentro como titular bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. El "Maguito" demostró su capacidad para conducir los hilos del equipo y se ganó la confianza de la afición verdiblanca.

El panorama de los béticos en la lucha por la clasificación europea

Actualmente, el Betis marcha en la quinta posición de la Tabla General con un total de 38 puntos acumulados. Una victoria en territorio insular los lanzaría directamente a la contienda por un sitio en la próxima Champions League.

Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis
Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis

Por su parte, el Mallorca recibe este duelo con una urgencia absoluta por sumar unidades en casa. El equipo local se encuentra inmerso en la pelea por no descender y no pondrá las cosas sencillas ante su gente.

El Estadi de Son Moix será el escenario de una batalla táctica entre un equipo que busca la gloria europea y otro que sobrevive. La intensidad está garantizada debido a los objetivos tan opuestos que persiguen ambas instituciones españolas.

La importancia de Álvaro Fidalgo en el esquema táctico del Betis

El volante mexicano se ha adaptado rápidamente al ritmo del futbol europeo tras su exitoso paso por la liga azteca. Su visión de juego y precisión en los pases son herramientas fundamentales para las aspiraciones del conjunto de Heliópolis.

Atlético pierde ante Real Betis Balompié| AFP

Se espera que Fidalgo repita en el once inicial para mantener la inercia ganadora que mostraron en el estadio Metropolitano. El mediocampista busca consolidarse como un referente indiscutible dentro del balompié de la nación ibérica.

¿Dónde ver Mallorca vs Real Betis?

  • Fecha: Domingo 15 de febrero

  • Hora: 14:00 horas del centro de México

  • Lugar: Estadi de Son Moix

  • Transmisión: Sky Sports e Izzi

Álvaro Fidalgo con el nuevo jersey d Betis inspirado en México | X:@ RealBetis
Últimos videos
Lo Último
17:10 ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
17:08 ‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
16:55 Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
16:30 Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
16:27 ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
16:15 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
16:14 Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
16:12 Sigue la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México este sábado 14 de febrero
16:07 Cuauhtémoc Blanco calienta el Clásico Nacional: "Vamos a darles una ching..."
15:56 Cantante brasileño aconseja a Carlo Ancelotti convocar a Neymar con la selección
Tendencia
1
Futbol Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria
2
Empelotados Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
3
Futbol Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
4
Futbol Mohamed descarta a Boca Juniors y prioriza su continuidad en Toluca
5
Futbol Sebastián Abreu prioriza el Mundial: "Lo importante es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo"
6
Contra VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
Te recomendamos
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
Futbol
14/02/2026
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Futbol
14/02/2026
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Futbol
14/02/2026
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
Futbol
14/02/2026
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Otros Deportes
14/02/2026
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
14/02/2026
Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026