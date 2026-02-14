¡Killer total! Harry Kane llega a los 500 goles en su carrera

Los años pasan y Harry Kane afina cada vez más su olfato goleador. Tras varias temporadas en el Tottenham, el internacional inglés se mudó al Bayern Munich y sus números son impresionantes.

Este sábado, tras marcar un doblete en el partido entre Bayern y Werder Bremen, Kane llegó a la cifra de 500 anotaciones a lo largo de su carrera.

Karry Kane celebra uno de sus goles frente al Werder Bremen | AP

En su temporada de debut, marcó 44 goles en 45 partidos. En la 2024/2025, el delantero, de 32 años, anotó 41 goles en 51 encuentros... una cifra que ya ha igualado esta temporada con menos partidos.

Frente al Werder Bremen, en la jornada 22 de la Bundesliga, Harry Kane alcanzó la redonda cifra de 500 goles en su carrera entre clubes y selección. Gran parte de los goles – 280 – los marcó con el Tottenham, y ya lleva 126 con el Bayern. Con Inglaterra suma 78. Kane también anotó al servicio del Leicester (dos), Leyton Orient (cinco) y Millwall (nueve).

Más que un 'killer'

Con la temporada aún en febrero, Kane ya suma 41 goles con los bávaros, 26 de ellos en la liga alemana. Sin embargo, Kane es más que gol, y también presenta números muy interesantes como asistente.

Harry Kane celebra un gol con el Bayern | AP