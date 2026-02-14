Cantante brasileño aconseja a Carlo Ancelotti convocar a Neymar con la selección
A pesar de estar en época de Carnaval, Carlo Ancelotti sigue pensando en futbol rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Recientemente recibió un consejo para su convocatoria.
Fue un artista carioca quien en pleno concierto se dirigió al entrenador italiano para que pueda convocar a Neymar.
¿Neymar de regreso?
Carlo Ancelotti fue una de las personalidades importantes que estuvo presente en el Carnaval de Brasil, mismo en el que vivió un momento gracioso con uno de los artistas que estuvieron en el escenario.
Fue Leo Santana, quien detuvo su actuación para dirigir un mensaje hacia Carletto, haciendo énfasis en que tenía que aprovechar el momento pese a interrumpir el concierto.
Un detalle Ancelotti, pon a Neymar en esta selección brasileña por el amor de Dios. Es solo una solicitud de un fan, lo siento no podía perderme esto
PIDIERON POR NEYMAR EN EL CARNAVAL DE BAHÍA 😂🇧🇷— DSPORTS (@DSports) February 14, 2026
El cantante brasileño Leo Santana le pidió a Carlo Ancelotti que lleve a la figura de Santos al #MundialEnDSPORTS.
🎥 leosantana pic.twitter.com/B3tELXGUVM
Parte de lo gracioso del momento fue que Ancelotti no entendió en primera instancia lo que le habían dicho, por lo que tuvo que pedir que le tradujeran, para que de manera inmediata respondiera: "Gracias por el consejo".
¿Desde cuando no es convocado Ney?
La ausencia del jugador de Santos de Brasil en selección cada vez es más prolongada, pues desde octubre de 2023 el ex de Barcelona no ha sido parte de un plantel y, por ende, no ha sido llamado por Carletto.
Para muchos aficionados, esta situación es frustrante, pero el mismo italiano lo ha dejado claro en distintas ocasiones, no lo llamará a menos que tenga el tema de su condición física de mejor manera.
Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar sino la de todos