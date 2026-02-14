Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cantante brasileño aconseja a Carlo Ancelotti convocar a Neymar con la selección

Ancelotti no ha convocado a Neymar desde que tomó el mando de la Selección | AP
Mauricio Díaz Valdivia 15:56 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La presencia del italiano en el carnaval ha traído un momento gracioso que se ha viralizado en redes sociales

A pesar de estar en época de Carnaval, Carlo Ancelotti sigue pensando en futbol rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Recientemente recibió un consejo para su convocatoria.

Fue un artista carioca quien en pleno concierto se dirigió al entrenador italiano para que pueda convocar a Neymar.

Ancelotti dirigirá el Mundial con el equipo pentacampeón | AP

¿Neymar de regreso?

Carlo Ancelotti fue una de las personalidades importantes que estuvo presente en el Carnaval de Brasil, mismo en el que vivió un momento gracioso con uno de los artistas que estuvieron en el escenario.

Fue Leo Santana, quien detuvo su actuación para dirigir un mensaje hacia Carletto, haciendo énfasis en que tenía que aprovechar el momento pese a interrumpir el concierto.

Un detalle Ancelotti, pon a Neymar en esta selección brasileña por el amor de Dios. Es solo una solicitud de un fan, lo siento no podía perderme esto

Parte de lo gracioso del momento fue que Ancelotti no entendió en primera instancia lo que le habían dicho, por lo que tuvo que pedir que le tradujeran, para que de manera inmediata respondiera: "Gracias por el consejo".

¿Desde cuando no es convocado Ney?

La ausencia del jugador de Santos de Brasil en selección cada vez es más prolongada, pues desde octubre de 2023 el ex de Barcelona no ha sido parte de un plantel y, por ende, no ha sido llamado por Carletto.

Para muchos aficionados, esta situación es frustrante, pero el mismo italiano lo ha dejado claro en distintas ocasiones, no lo llamará a menos que tenga el tema de su condición física de mejor manera.

Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP

Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar sino la de todos
Últimos videos
Lo Último
17:10 ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
17:08 ‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
16:55 Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
16:30 Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
16:27 ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
16:15 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
16:14 Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
16:12 Sigue la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México este sábado 14 de febrero
16:07 Cuauhtémoc Blanco calienta el Clásico Nacional: "Vamos a darles una ching..."
15:56 Cantante brasileño aconseja a Carlo Ancelotti convocar a Neymar con la selección
Tendencia
1
Futbol Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria
2
Empelotados Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
3
Futbol Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
4
Futbol Mohamed descarta a Boca Juniors y prioriza su continuidad en Toluca
5
Futbol Sebastián Abreu prioriza el Mundial: "Lo importante es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo"
6
Contra VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
Te recomendamos
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
Futbol
14/02/2026
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Futbol
14/02/2026
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Futbol
14/02/2026
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
Futbol
14/02/2026
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Otros Deportes
14/02/2026
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
14/02/2026
Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026