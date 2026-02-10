Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Neymar desata emotivo momento con regalo para Messi y sus hijos

Neymar, jugador del Santos de Brasil | AP
Ramiro Pérez Vásquez 11:30 - 10 febrero 2026
Santos FC dio a conocer el detalle por el brasileño

Un gesto de Neymar ha derretido a los aficionados y las redes sociales, y es que el brasileño sorprendió a Lionel Messi y a sus hijos con un regalo muy especial. La noticia fue difundida por Santos FC, que destacó el momento en sus plataformas digitales, provocando una oleada de reacciones entre fanáticos de ambos astros.

¡Una locura! La cantidad de horas que acumula Neymar en los videojuegos | CAPTURA DE PANTALLA: X

Según el post compartido por el histórico club brasileño, Neymar entregó a Messi una camiseta personalizada, un obsequio que simboliza la amistad entre las dos figuras claves del futbol mundial. La imagen mostró la prenda con el nombre del 10 brasileño dedicados para Messi y sus hijos, destacando la cercanía entre ambos jugadores fuera de las canchas.

La publicación de Santos rápidamente se volvió viral, acumulando miles de “me gusta” y comentarios de simpatizantes que celebraron el gesto de camaradería. Los usuarios elogiaron no solo la calidad del presente, sino la intención detrás de él: un acto de afecto entre compañeros y amigos de larga data.

Neymar y Messi compartieron temporadas inolvidables en el Paris Saint-Germain, y aunque sus caminos profesionales han seguido rumbos distintos, la relación entre ellos ha permanecido sólida. Este tipo de detalles, como el regalo de la camiseta, refuerza la idea de que la amistad trasciende la competencia deportiva.

Messi, campeón del mundo con Argentina | MEXSPORT

¿Ya respondió Messi al detalle?

Por su parte, Messi no tardó en responder a través de sus propias redes, agradeciendo la sorpresa y dedicando palabras emotivas a Neymar. Las historias publicadas por el argentino incluían a sus hijos luciendo la camiseta, lo que multiplicó el alcance del momento entre las comunidades de fanáticos.

Especialistas coinciden en que este tipo de gestos humanizan a las estrellas del deporte, conectándolas con el público desde un lado más personal. En una era donde la exposición mediática es constante, las interacciones de cariño entre figuras públicas generan un impacto emocional considerable.

Neymar logra un triunfo legal clave | X:TeamNey10

Un escaparate

El club Santos, con su publicación, no solo difundió un hecho amable, sino que también reforzó su posición como un actor activo en la conversación futbolera global. La institución aprovechó el contexto para resaltar lazos históricos con Neymar, quien inició su carrera profesional en sus filas antes de despegar al estrellato mundial.

Al final, lo que comenzó como un simple regalo se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la semana en el ámbito deportivo y social. Entre camisetas personalizadas y mensajes de aprecio, Neymar y Messi volvieron a recordarle al mundo que, más allá del talento, la amistad también es parte esencial del futbol.

