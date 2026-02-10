¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
El Bayern Munich aún no comienza negociaciones para renovar a Harry Kane, así lo confirmó el director deportivo del equipo, Max Eberl, para una extensión de contrato que termina en verano de 2027 tras ser fichado en 2023.
“Estamos hablando, eso no significa que las negociaciones hayan comenzado. Estamos en conversaciones intensas con Harry, luego vendrán los siguientes pasos”, declaró el directivo en rueda de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa DFB.
¿Saldrá del Bayern?
Max Eberl también destacó que desconoce si podría salir del club ante posibles ofertas de otros equipos: “No puedo comentar sobre los rumores que circulan sobre si alguien está preparando algo (posible traspaso a otro club)”
“Lo único que puedo decir es que estamos en estrecho contacto con Harry con respecto a él y a nuestro éxito”, aseguró Eberl sobre el panorama que podría desatarse para el atacante veterano de 32 años y que busca estar en forma para el Mundial 2026.
Cabe mencionar, que hace meses reveló que estaría abierto para el momento: “Hablé abiertamente hace un par de semanas de que aún no he tenido esas conversaciones con el Bayern, pero si surgieran, estaría dispuesto a hablar y tener una conversación honesta.”
“Obviamente, depende de cómo vayan el próximo año o así y lo que lograremos juntos. Ahora mismo, diría que estamos en un momento fantástico y no pensando estoy en nada más”, mencionaba en aquel momento el inglés.
¿Volverá a la Premier League?
En dicho momento, Harry Kane también hizo énfasis en un posible regreso a la Premier League aunque no específicamente al Tottenham en donde ha jugado prácticamente toda su carrera dentro del futbol inglés, desde su punto de vista no le cerraría las puertas.
"En cuanto a la Premier League, no sé, si me hubieras preguntado cuando me fui por primera vez al Bayern, habría dicho con certeza que volvería. Ahora que he estado allí un .Par de años, probablemente diría que eso ha disminuido un poco, pero no diría que nunca volvería”, catapultó.