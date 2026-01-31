Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos

Bayern Munich empató de visita contra el Hamburgo en la Bundesliga | AP
Bayern Munich empató de visita contra el Hamburgo en la Bundesliga | AP
Esteban Gutiérrez 14:23 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto bávaro rompió su racha de cuatro victorias al hilo en el torneo local

Contra todo pronóstico, el Hamburgo logró neutralizar el poderío ofensivo del Bayern Munich y firmó un empate 2-2 que hizo eco en la Bundesliga.

El equipo local hizo un gran partido y compitió de tú a tú al actual líder del torneo.

Bayern Munich empató de visita contra el Hamburgo en la Bundesliga | AP
Bayern Munich empató de visita contra el Hamburgo en la Bundesliga | AP

Al minuto 34, Fabio Vieira adelantó al Hamburgo gracias a una buena ejecución desde el manchón penal, aunque el gusto duró poco.

Pocos instantes antes del descanso, Harry Kane igualó la pizarra con su vigésimo segundo gol de la temporada.

En el primer minuto del complemento, Bayern remontó luego de una destacada jugada que finalizó Luis Díaz. No obstante, los locales no bajaron los brazos.

Bayern Munich empató de visita contra el Hamburgo en la Bundesliga | AP
Bayern Munich empató de visita contra el Hamburgo en la Bundesliga | AP

En un abrir y cerrar de ojos, Luka Vuskovic nuevamente igualó los cartones en el Volksparkstadion.

Pese a los embates bávaros, el marcador ya no se movió y Bayern cedió puntos por primera vez en cinco jornadas y dando espacio a que Borussia Dortmund recorte distancia en la lucha por el liderato.

Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones