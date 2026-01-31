Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos

Contra todo pronóstico, el Hamburgo logró neutralizar el poderío ofensivo del Bayern Munich y firmó un empate 2-2 que hizo eco en la Bundesliga.

El equipo local hizo un gran partido y compitió de tú a tú al actual líder del torneo.

Bayern Munich empató de visita contra el Hamburgo en la Bundesliga | AP

Al minuto 34, Fabio Vieira adelantó al Hamburgo gracias a una buena ejecución desde el manchón penal, aunque el gusto duró poco.

Pocos instantes antes del descanso, Harry Kane igualó la pizarra con su vigésimo segundo gol de la temporada.

En el primer minuto del complemento, Bayern remontó luego de una destacada jugada que finalizó Luis Díaz. No obstante, los locales no bajaron los brazos.

En un abrir y cerrar de ojos, Luka Vuskovic nuevamente igualó los cartones en el Volksparkstadion.