Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
Contra todo pronóstico, el Hamburgo logró neutralizar el poderío ofensivo del Bayern Munich y firmó un empate 2-2 que hizo eco en la Bundesliga.
El equipo local hizo un gran partido y compitió de tú a tú al actual líder del torneo.
Al minuto 34, Fabio Vieira adelantó al Hamburgo gracias a una buena ejecución desde el manchón penal, aunque el gusto duró poco.
Pocos instantes antes del descanso, Harry Kane igualó la pizarra con su vigésimo segundo gol de la temporada.
En el primer minuto del complemento, Bayern remontó luego de una destacada jugada que finalizó Luis Díaz. No obstante, los locales no bajaron los brazos.
En un abrir y cerrar de ojos, Luka Vuskovic nuevamente igualó los cartones en el Volksparkstadion.
Pese a los embates bávaros, el marcador ya no se movió y Bayern cedió puntos por primera vez en cinco jornadas y dando espacio a que Borussia Dortmund recorte distancia en la lucha por el liderato.
