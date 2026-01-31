Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Definidos los rivales de Edson Álvarez y Julián Araujo en los playoffs de la Europa League

Edson Álvarez con Fenernahce | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 18:07 - 30 enero 2026
Los mexicanos tienen una dura prueba europea

Tras la conclusión de la fase inicial, la Europa League se prepara para su etapa de eliminación directa, con la presencia de dos futbolistas mexicanos: Edson Álvarez, del Fenerbahce, y Julián Araujo, del Celtic. Ambos ya conocen a sus adversarios en la ronda de playoffs.

El futuro de Edson Álvarez con el club turco sigue en el aire. La falta de regularidad ha alimentado rumores sobre una posible salida, con el Ajax como uno de los destinos mencionados, aunque todavía no hay nada confirmado.

Edson está a préstamo con Fenerbahçe | Grosby Group

Así quedaron los cruces de los mexicanos

El sorteo para definir los enfrentamientos de los playoffs de la Europa League se llevó a cabo este viernes. Bajo el nuevo formato del torneo, los equipos clasificados entre el 9.º y el 24.º lugar de la tabla general compiten por uno de los ocho boletos a la siguiente fase.

Los equipos se dividieron en dos bombos: los cabezas de serie (del 9.º al 16.º puesto) y el resto de los clasificados (del 17.º al 24.º). Los clubes mejor posicionados en la tabla general tendrán la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa.

Tanto el Fenerbahce de Álvarez (19.º) como el Celtic de Araujo (20.º) formaron parte del segundo bombo. El sorteo determinó los siguientes emparejamientos:

El Fenerbahce de Edson Álvarez se medirá al Nottingham Forest de la Premier League, que finalizó en la 13.ª posición. El Celtic de Julián Araujo se enfrentará al Stuttgart, equipo que concluyó en el 11.º lugar de la clasificación.

Los partidos de ida de esta ronda de playoffs se disputarán el próximo 12 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 19 del mismo mes. Una vez que se conozcan los ocho equipos clasificados, el sorteo de los octavos de final se realizará el 20 de febrero.

