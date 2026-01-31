Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Otra estrella a la Ligue 1! Ciro Immobile, a un paso de fichar con el Paris

Ciro Immobile en un partido del Bologna en la Serie A | IG @bolognafc1909
Esteban Gutiérrez 13:30 - 31 enero 2026
El delantero italiano tendrá una nueva aventura en su carrera, ahora en la Ligue 1

El delantero italiano Ciro Immobile está a punto de dar un giro importante en su carrera e incorporarse a la plantilla del recién ascendido, Paris FC de la Ligue 1, en las próximas horas.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, la directiva del equipo parisino llegó a un acuerdo con el Bologna, club al que el jugador de 35 años se unió el verano pasado y con el que tenía contrato hasta final de temporada.

Ciro Immobile en un partido del Bologna en la Serie A | IG @bolognafc1909
Ciro Immobile en un partido del Bologna en la Serie A | IG @bolognafc1909

Aunque aún faltan por resolver algunos detalles con el jugador, el reporte señala que es solo cuestión de horas para concretar los asuntos pendientes y programar el reconocimiento médico.

Delantero de experiencia

A sus 35 años, Immobile sigue siendo un delantero de renombre en Europa y su perfil experimentado aportará un gran valor al Paris FC.

Ciro Immobile en un partido del Bologna en la Serie A | IG @bolognafc1909
Ciro Immobile en un partido del Bologna en la Serie A | IG @bolognafc1909

A lo largo de su carrera, ha militado en grandes clubes como la Juventus, el Borussia Dortmund, el Sevilla y, sobre todo, la Lazio, donde todavía comparte el récord de más goles en una sola temporada de la Serie A, con 36 tantos en la campaña 2019-2020.

Esta campaña, una lesión en el muslo lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante dos meses, limitando su participación a solo nueve partidos.

