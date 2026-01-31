¡Otra estrella a la Ligue 1! Ciro Immobile, a un paso de fichar con el Paris

El delantero italiano Ciro Immobile está a punto de dar un giro importante en su carrera e incorporarse a la plantilla del recién ascendido, Paris FC de la Ligue 1, en las próximas horas.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, la directiva del equipo parisino llegó a un acuerdo con el Bologna, club al que el jugador de 35 años se unió el verano pasado y con el que tenía contrato hasta final de temporada.

Ciro Immobile en un partido del Bologna en la Serie A | IG @bolognafc1909

Aunque aún faltan por resolver algunos detalles con el jugador, el reporte señala que es solo cuestión de horas para concretar los asuntos pendientes y programar el reconocimiento médico.

Delantero de experiencia

A sus 35 años, Immobile sigue siendo un delantero de renombre en Europa y su perfil experimentado aportará un gran valor al Paris FC.

A lo largo de su carrera, ha militado en grandes clubes como la Juventus, el Borussia Dortmund, el Sevilla y, sobre todo, la Lazio, donde todavía comparte el récord de más goles en una sola temporada de la Serie A, con 36 tantos en la campaña 2019-2020.