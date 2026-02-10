¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
Si estás trabajando más allá de tu jornada habitual, es importante saber qué dice la ley sobre las horas extra en México en 2026, cuánto deben pagarte y cuántas puedes trabajar legalmente. La Ley Federal del Trabajo (LFT) regula este tema para evitar abusos y proteger tu descanso y salario.
¿Cuántas horas extra permite la ley?
La LFT establece que un trabajador puede laborar máximo 3 horas extra al día, hasta 3 días a la semana, es decir, no más de 9 horas extra semanales.
Estas horas deben ser excepcionales, no una práctica habitual, y no pueden imponerse de manera obligatoria.
¿Cómo deben pagarte las horas extra?
Según la Ley Federal del Trabajo:
Pago doble hasta 9 horas extra
Si trabajas hasta 9 horas extra en una semana, cada hora se paga al doble de tu salario normal.
Pago triple si superas 9 horas
Si trabajas más de 9 horas extra en la semana, esas horas adicionales deben pagarse al triple de tu salario normal.
Ejemplo: si tu pago por hora es de 100 pesos:
Una hora extra dentro del límite legal te debe pagar 200 pesos.
Una hora extra que exceda ese límite te debe pagar 300 pesos.
Este esquema busca disuadir jornadas excesivas y proteger tu tiempo personal.
¿Hay límites diarios?
La LFT también marca que las horas extra no deben superar 3 horas por día ni repetirse más de 3 días a la semana (es decir, máximo 9 horas extra semanales).
Si tu patrón te pide más tiempo del permitido y no te lo paga conforme a la ley, puedes acudir a PROFEDET (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) o a un tribunal laboral para defender tus derechos.