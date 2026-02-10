Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026

La Ley Federal del Trabajo establece cuántas horas extra pueden laborarse y cómo deben pagarse en México. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:54 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Ley Federal del Trabajo fija límites claros sobre las horas extra y su pago. Conocerlos te ayuda a evitar abusos y exigir lo que te corresponde

Si estás trabajando más allá de tu jornada habitual, es importante saber qué dice la ley sobre las horas extra en México en 2026, cuánto deben pagarte y cuántas puedes trabajar legalmente. La Ley Federal del Trabajo (LFT) regula este tema para evitar abusos y proteger tu descanso y salario.

Conocer las reglas sobre horas extra ayuda a prevenir abusos laborales y exigir un pago justo. / iStock

¿Cuántas horas extra permite la ley?

La LFT establece que un trabajador puede laborar máximo 3 horas extra al día, hasta 3 días a la semana, es decir, no más de 9 horas extra semanales.

Estas horas deben ser excepcionales, no una práctica habitual, y no pueden imponerse de manera obligatoria.

Las primeras nueve horas extra a la semana deben pagarse al doble del salario, según la ley. / iStock

¿Cómo deben pagarte las horas extra?

Según la Ley Federal del Trabajo:

Pago doble hasta 9 horas extra

  • Si trabajas hasta 9 horas extra en una semana, cada hora se paga al doble de tu salario normal.

Pago triple si superas 9 horas

  • Si trabajas más de 9 horas extra en la semana, esas horas adicionales deben pagarse al triple de tu salario normal.

Ejemplo: si tu pago por hora es de 100 pesos:

  • Una hora extra dentro del límite legal te debe pagar 200 pesos.

  • Una hora extra que exceda ese límite te debe pagar 300 pesos.

Este esquema busca disuadir jornadas excesivas y proteger tu tiempo personal.

Si se exceden las horas extra permitidas, el patrón está obligado a pagarlas al triple. / iStock

¿Hay límites diarios?

La LFT también marca que las horas extra no deben superar 3 horas por día ni repetirse más de 3 días a la semana (es decir, máximo 9 horas extra semanales).

Si tu patrón te pide más tiempo del permitido y no te lo paga conforme a la ley, puedes acudir a PROFEDET (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) o a un tribunal laboral para defender tus derechos.

Conocer las reglas sobre horas extra ayuda a prevenir abusos laborales y exigir un pago justo. / iStock
Últimos videos
Lo Último
12:54 ¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
12:45 Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario
12:30 Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid
12:20 ¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
12:13 ¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios
12:10 ¡ALERTA EN PUMAS! Te contamos si EFRAÍN JUÁREZ se juega su puesto ante SAN DIEGO
11:57 CDMX registra primera muerte por sarampión; suman 28 fallecidos en México
11:45 Athletic Bilbao vs Real Sociedad: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de ida de la Semifinal de la Copa del Rey?
11:44 ¿Qué se sabe del caso de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa? ¿Los confundieron?
11:41 ¿Cadillac tiene un auto ilegal? Esto dice el reglamento de Fórmula 1 sobre la decoración del auto de Checo Pérez
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
Contra
10/02/2026
¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario
Contra
10/02/2026
Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario
Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid
Futbol
10/02/2026
Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid
¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
Futbol
10/02/2026
¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios
Contra
10/02/2026
¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios
¡ALERTA EN PUMAS! Te contamos si EFRAÍN JUÁREZ se juega su puesto ante SAN DIEGO
Videos
10/02/2026
¡ALERTA EN PUMAS! Te contamos si EFRAÍN JUÁREZ se juega su puesto ante SAN DIEGO