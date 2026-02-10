Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario

Pikachu y sus amigos estarán de fiesta con varias sorpresas bajo el brazo / FB: @PokemonOficialLatAm
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:45 - 10 febrero 2026
El fenómeno mundial de los monstruos de bolsillo llega a tres décadas de historia y lo celebrará con anuncios y eventos especiales

La franquicia Pokémon se alista para una de sus fechas más importantes del año: el Pokémon Day 2026, una celebración que este año adquiere un peso simbólico especial al marcar el 30 aniversario del lanzamiento original de los primeros videojuegos en Japón.

Cada 27 de febrero, fans de todo el mundo —de todas las edades— recuerdan el inicio de una historia que comenzó con Pokémon Red y Green para Game Boy en 1996 y que terminó convirtiéndose en un fenómeno global. La expectativa crece en torno a qué sorpresas podrían anunciarse en esta edición tan especial.

Pokémón cumple 30 años desde su creación y se vienen varias sorpresas / FB: @PokemonOficialLatAm

¿Cuándo es el Pokémon Day 2026?

El Pokémon Day se celebrará el 27 de febrero de 2026, justo en el aniversario del lanzamiento original de la franquicia en Japón. Ese día, The Pokémon Company suele presentar novedades, eventos especiales, actualizaciones en Pokémon GO, avances en nuevas generaciones y colaboraciones inesperadas con marcas de moda, comida, tecnología y más.

¿Quién es dueño de Pokémon?

Detrás de Pikachu y compañía está The Pokémon Company, una alianza entre Nintendo, Game Freak y Creatures Inc., encargada de desarrollar todo el contenido oficial de la franquicia, desde los videojuegos hasta los peluches.

A lo largo de tres décadas, la franquicia del personaje amarillo se ha vuelto muy fuerte / FB: @PokemonOficialLatAm

La primera victoria de Ash

En el anime original, Ash Ketchum ganó su primera batalla Pokémon en 1997, durante sus primeros pasos como entrenador. Ese combate marcó el inicio de su camino para convertirse en el mejor maestro Pokémon del mundo, aunque le costó más de 20 años conquistar un torneo importante.

Los pioneros: ¿Quiénes fueron los primeros Pokémon?

Desde los primeros juegos, hubo criaturas que se ganaron el corazón de los fans. Entre los más recordados están Bulbasaur, Charmander, Squirtle y, por supuesto, Pikachu, quien se convirtió en la imagen oficial de la franquicia y en un ícono pop mundial.

El Pokémon Day promete ser más que una fecha de aniversario / FB: @PokemonOficialLatAm

¿Cuándo salió Pokémon GO?

El 6 de julio de 2016, Pokémon GO cambió las reglas del juego. Fue uno de los primeros títulos en mezclar realidad aumentada con exploración urbana, llevando a millones de personas a las calles en busca de sus criaturas favoritas. Hoy sigue siendo un éxito, con eventos constantes y actualizaciones que mantienen viva la llama entre los entrenadores.

Un legado que no se detiene

Pokémon cumple 30 años en 2026 y lo hace más vivo que nunca. Lo que nació como un juego para niños se ha transformado en una comunidad global, un universo de entretenimiento que crece con cada generación. El Pokémon Day 2026 promete ser más que un homenaje: será una celebración a la nostalgia, la innovación y la permanencia de una marca que, sin querer, queriendo... atrapó a todos.

Los personajes de Pokémon conquistan desde pequeños hasta adultos / FB: @PokemonOficialLatAm
