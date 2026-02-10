Los números de TikTok que dejó Bad Bunny tras el Super Bowl 2026

El pasado 8 de febrero, el Levi's Stadium de San Francisco fue testigo de un hito en el Super Bowl LX: Bad Bunny se convirtió en el primer artista en encabezar el Halftime Show completamente en español. Y aunque su presentación duró apenas 13 minutos, el verdadero impacto se midió en TikTok, donde Benito arrasó como solo él sabe hacerlo.

La estrategia fue clara desde que se anunció su participación en septiembre de 2025: “La NFL y el equipo de Bad Bunny entendieron que el éxito ya no depende de la sorpresa, sino de la participación de las personas”. Así, el show se cocinó en redes desde mucho antes del kickoff.

Bad Bunny hizo historia con sus presentación en el Super Bowl y en TikTok / AP

TikTok: el otro estadio del Super Bowl

Con 19,800 millones de reproducciones en streaming durante 2025, el Conejo Malo ya traía fuego en las plataformas. Y en TikTok lo convirtió en un incendio global: el hashtag #BadBunny acumula más de 7.6 millones de publicaciones. Solo entre el 7 y 9 de febrero de 2026, el show generó 106,334 videos que reventaron los 3,218 millones de visualizaciones. En México, la fiebre no fue menor: 71,359 posts y 1,872 millones de vistas.

Mientras la TV mostraba el escenario, TikTok reflejaba una comunidad vibrando al mismo ritmo. “No se trató de ver a Bad Bunny, sino de ‘estar’ con él”.

Un halftime de identidad latina

Bad Bunny no solo perreó solo. Llevó la bandera de Puerto Rico en alto y puso a sonar los ritmos del Caribe frente a millones. “El show no solo rompió barreras idiomáticas en el prime time estadounidense, sino que validó la identidad de millones”. Y TikTok se llenó de orgullo: duetos, reacciones, coreografías y mensajes de identidad inundaron la red.

El hashtag #BadBunny acumuló más de 7.6 millones de publicaciones / FREEPIK

El impacto fue tan potente que los clips del show en la cuenta oficial de la NFL superaron en vistas a las jugadas del partido. ¿El resultado? Touchdown latino en la casa del fútbol americano.

Un nuevo juego: TikTok pone las reglas

“La presencia de Bad Bunny simboliza la validación definitiva del mercado latino como el motor principal de la economía del entretenimiento”, se lee en el análisis. Y es que la cultura pop ya no solo vive en la pantalla grande, sino en millones de celulares vibrando con cada beat.

Bad Bunny lanzó el pase, la NFL puso el campo y TikTok hizo el touchdown… poniendo el mundo a bailar.