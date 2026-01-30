Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años

Leon Goretzka se prepara para dejar el Bayern Munich cuando su contrato expire al final de la temporada, tras rechazar la oportunidad de un traspaso en el mercado de invierno.

El centrocampista alemán, que ha formado parte del Bayern desde 2018 y ganó la Champions League en 2020, busca conquistar su séptimo título de la Bundesliga con el club esta campaña.

"Su etapa en el Bayern terminará en verano", confirmó Christoph Freund, director deportivo del club, antes del partido de Bundesliga del sábado contra el Hamburgo SV.

Leon Goretzka en un partido del Bayern | X: @FCBayern

Freund añadió que tanto el club como Goretzka habían mantenido conversaciones sobre "consultas concretas" de otros equipos, pero que el jugador deseaba cumplir los meses restantes de su contrato debido al buen momento de forma que atraviesa el Bayern esta temporada.

"Por mucho que me honre el interés de grandes clubes internacionales, he decidido con la misma claridad que me gustaría quedarme en el FC Bayern hasta el final de la temporada", publicó Goretzka en su cuenta de Instagram. Añadió que su deseo es cerrar sus ocho años en el club con una celebración de títulos en la plaza central de Múnich, como es tradición.

Goretzka afirmó que sentía que era "el momento adecuado para empezar un nuevo capítulo, tanto como futbolista como persona", aunque no dio pistas sobre su posible próximo destino.

Esta temporada, Goretzka ha disputado 28 partidos con el Bayern en todas las competiciones, pero solo ha sido titular en 16 de ellos. El entrenador Vincent Kompany ha preferido con frecuencia a Aleksandar Pavlovic junto a Joshua Kimmich en el centro del campo.

El jugador de 30 años también fue noticia esta semana por una entrevista concedida al periódico alemán Die Zeit, en la que comentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha logrado que nos sintamos no solo alemanes, sino también europeos".