¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan

Entre dudas y muchas bajas, Massimiliano Allegri parece haber encontrado en la Premier League a su solución en el ataque, el francés de 28 años, Jean Philippe Mateta, quién estaría llegando a un acuerdo con el equipo del AC Milan para unirse al cuadro de la Serie A en el mercado de verano.

AC Milan l AP

¿No más Santi Giménez?

Con información de Fabricio Romano, el conjunto del Crystal Palace y el AC Milan estarían llegando a los acuerdos finales para el traspaso del jugador, mismo que ya habría dado el sí para incorporarse al cuadro italiano, por lo que es muy probable que este se incorpore al equipo.

Seguí los reportes, el jugador ya llegó a un acuerdo con el conjunto Rossonero, por lo que las cosas quedan en manos de los clubes, mismos que parecen estar avanzando de maner óptima con el traspaso.

Jean Philippe Mateta | AP

Mateta llegaría con el equipo de San Siro como su cuarto atacante fijo, acompañando al mexicano, Santiago Giménez, al francés Christopher Nkunku y al luso, Rafael Leão. Los arietes no han terminado de convencer en la ofensiva y con la llegada del francés, las cosas parecen cerrarse aún más en la carrera por la titularidad.

En caso de concretarse, Allegri tendría una basta gama de delanteros en los cuales podría confiar, sin embargo, teniendo en cuenta los últimos parados tácticos que ha usado tanto en Serie A como en la Copa Italiana, solo dos podrán ser titulares.

Tomando en cuenta la lesión de Santi, la cual lo ha dejado fuera de las canchas durante un largo periodo, más la poca proactividad de Nkunku y Leão, todo parece indicar que Mateta llegará como la gran playa de titular en el equipo.

Jean Mateta con Crystal Palace | AP

AC Milan y su carrera contra el tiempo

Tras una campaña del olvido en el 24/25, donde no se alcanzaron puestos europeos, una vez más en 22 jornadas de Serie A, el AC Milan parece haber dejado atrás todos sus problemas de claridad, pues el equipo desfila en la segunda posición del campeonato, solo detrás de su rival de cuidada, el Inter de milán.

El próximo compromiso del cuadro Rossonero será el correspondiente a la Jornada 23 de la Serie A, cuando visiten al Bolonia en el Estadio Renato Dall'Ara, en el camino por conseguir el anhelado primer lugar.