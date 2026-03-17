Leyenda de Pumas explota contra el Kun Agüero: "a los que damos campeonatos no nos reconocen"

El fin de semana de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX quedó marcado por la presencia de Sergio 'Kun' Agüero en el duelo de Universidad Nacional ante Cruz Azul. Los Pumas reconocieron la presencia del exjugador argentino y leyenda del Manchester City, aunque a algunos no les cayó nada bien la noticia.

Juan Carlos Vera, exjugador chileno y leyenda auriazul, utilizó sus redes sociales para retomar una foto del presidente de Pumas, Luis Raúl González, y el exjugador argentino. El Campeón con los Universitarios en la Temporada 1990/91 agregó que la directiva no le da el reconocimiento necesario a los baluartes del equipo.

"Es una pena lo que hace Pumas. Que bien por el Kun, pero él nunca ha jugado en Pumas. A los jugadores que hemos dado campeonatos no le reconocen nada. Hace un mes estuve en CU, quise ir para que mi hijo conociera y viera el partido de la Concacaf (agradezco la gestión de Sancho) , pero me mandaron unos boletos que, un poco más, y quedó arriba del marcador. Cero recibimiento sabiendo que uno está ahí", comentó Vera.

Juan Carlos Vera, exjugador de Pumas, en la Gran Final ante América en la Temporada 1990/91 | MEXSPORT

¿Qué dijo Juan Carlos Vera sobre La Rebel?

Pese al mal trato que recibió por parte de la directiva, el exjugador chileno comentó que la pasó bien con La Rebel. Juan Carlos Vera agregó que la afición universitaria hace lo que los altos mandos no: reconocer a las leyendas vivientes del club.

"Una falta de respeto, menos mal y estaban todos los chicos de La Rebel, gracias a ellos fue diferente. Pumas lo único que hace es esperar a que sus jugadores mueran para subir un post a las redes. Una verdadera pena", sentenció Vera.

Juan Carlos Vera, exjugador de Pumas, en la Temporada 1992/93 | MEXSPORT

El reconocimiento de Pumas al Kun Agüero

La molestia de Juan Carlos Vera comenzó por una publicación en las redes sociales de los Pumas, en la que reconocieron la carrera del Kun Agüero. El cuadro del Pedregal agradeció la visita del argentino en el duelo que terminó en un empate a dos goles.

"El Kun Agüero presenció nuestro partido ayer en el Estadio Olímpico Universitario, conoció de cerca la garra de Pumas y la pasión de nuestra afición. La directiva del Club Universidad Nacional le obsequió una playera del primer equipo con su nombre y el legendario número 10, un recuerdo de esta gran experiencia para el astro argentino del futbol mundial", comentaron los auriazules en su cuenta de X.