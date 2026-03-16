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Futbol

¡Hay garra! Estos son los números de Efraín Juárez en Pumas

Efraín Juárez, DT de Pumas en la J6 l IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 16:58 - 16 marzo 2026
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El conjunto auriazul atraviesa un buen estado de forma en el torneo

Con poco más de un año de su llegada a Club Universidad Nacional, Efraín Juárez ha transformado al equipo en uno competitivo y con un estilo de juego que agrada a la afición. En el semestre, Pumas mantiene una marca positiva al solo tener dos derrotas en todas las competencias.

Tras el empate ante Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas registró cinco victorias y cinco empates en el torneo, además de una sola derrota ante Toluca; la otra caída en el semestre fue ante San Diego en la Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup.

Al arranque del torneo, Efraín Juárez fue duramente criticado por el funcionamiento del equipo, y la eliminación en Concacaf hizo que el ruido creciera. Sin embargo, con el buen rendimiento en liga y con una conexión que mejoró poco a poco, la opinión pública aceptó un poco más al proyecto del entrenador mexicano.

Efraín Juárez previo a un partido de Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Efraín Juárez previo a un partido de Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Cuáles son los números de Efraín Juárez en Pumas?

Con estos números, Efraín Juárez mejora su registro en 47 encuentros dirigidos, en los que ha sacado la victoria en 18 ocasiones. Han sido 14 veces las que ha caído, y en cuanto a empates lleva 15. El porcentaje de triunfos es de 38.3 por ciento.

Una de las estadísticas que más llaman la atención durante su gestión es que Pumas tiene una racha de 17 partidos consecutivos con gol, un dato que refleja el buen trabajo en la zona ofensiva.

Jugadores de Pumas festejan victoria vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

Confianza en Efraín Juárez

El entrenador del conjunto auriazul se gana la confianza de la afición cada vez más, pues además de los resultados también ha presentado un cambio en la mentalidad de la plantilla, la cual se ha notado en la intensidad de cada partido.

Ahora, Pumas se prepara para afrontar el Clásico Capitalino ante un América que no ha estado en su mejor versión, por lo que Universidad Nacional buscará aprovechar la localía y su buena forma.

Efraín Juárez mantiene a Pumas en puestos de liguilla directa l MexSport
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