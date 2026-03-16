Willer Ditta acepta "golpe emocional" tras partido ante Pumas, pero confía en revancha

El defensa colombiano de Cruz Azul, Willer Ditta, habló con franqueza sobre la polémica jugada que protagonizó en el partido frente a Pumas, una acción que terminó marcando el rumbo del encuentro y que, confesó, le dejó un fuerte impacto emocional.

El zaguero celeste reconoció que el penalti señalado en su contra fue un momento complicado de asimilar, sobre todo porque el equipo estaba realizando un buen partido en ese momento. Sin embargo, también dejó claro que en el futbol siempre existe la oportunidad de reivindicarse.

“En lo personal me costó muchísimo en lo emocional después de esta jugada. Nos esforzamos siempre por llevar la victoria, el equipo estaba haciendo un buen juego. Lastimosamente se da esta jugada; no me compete opinar de la decisión”, explicó.

Willer Ditta y jugadores de Cruz Azul le reclaman al árbitro central en el partido contra Pumas | IMAGO 7

Ditta también asumió su responsabilidad en otra acción que afectó al equipo, al referirse al autogol que se presentó durante el encuentro, una situación que, aseguró, forma parte de los riesgos del futbol profesional.

“Me costó trabajo salir de esa situación. Un autogol que también me toca asumir a mí. En el futbol tenemos revancha cada fin de semana y mañana queremos llevarnos la clasificación”, señaló.

Guillermo Martínez y Willer Ditta en el penal del partido de Pumas contra Cruz Azul | IMAGO 7

“Muy consciente en lo individual de lo que nos estamos jugando y de las cosas importantes que tenemos enfrente. Eso ha hecho parte de poner ese extra y hacer ese entrenamiento invisible que muy poca gente ve, para ponerlo al servicio del equipo”, comentó.

Finalmente, el defensor también confesó que uno de sus grandes objetivos personales es mantenerse en un nivel alto que le permita ser considerado por la Selección de Colombia, algo que describió como un sueño.

“También poder estar en el listado final de la Selección Colombia, que para mí sería un sueño maravilloso”, concluyó Ditta.