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Beisbol

Hirokazu Ibata deja de ser el mánager de Japón tras el Clásico Mundial 2026

Hirokazu Ibata en el Clásico Mundial de Béisbol | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:53 - 16 marzo 2026
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La novena nipona quedó eliminada ante Venezuela en Cuartos de Final

La eliminación de Japón en Cuartos de Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, un hecho sin precedentes en la historia del torneo para el equipo nipón, ha provocado la salida de su mánager, Hirokazu Ibata. Según el medio japonés Sports Hochi, Ibata no continuará al frente de la selección.

"Los resultados lo son todo", declaró Ibata para justificar su decisión, asumiendo la responsabilidad por el inesperado tropiezo del equipo. La gestión del dirigente ya había sido objeto de críticas antes del torneo por la selección de jugadores y se intensificó durante la competencia por sus decisiones tácticas.

Ibata y Ohtani en el Clásico Mundial de Béisbol | AP

¿Cuál fue el momento clave de Japón?

Un momento clave que generó controversia fue durante el juego decisivo contra Venezuela. Ibata optó por sustituir al abridor Yoshinobu Yamamoto en la quinta entrada, dando paso al zurdo Chihiro Sumida. Este cambio fue duramente cuestionado, ya que Sumida, con menor velocidad en sus lanzamientos, no pudo contener a la ofensiva venezolana y permitió el jonrón de Maikel García que inició la remontada sudamericana.

"Sé que perdimos en esta ocasión, pero espero que el equipo Japón pueda ser mejor la próxima vez. Espero que el equipo Japón gane la próxima vez", comentó Ibata en la conferencia de prensa posterior a la derrota.

Yoshinobu Yamamoto, pitcher de Japón | AP

El fracaso nipón

El Samurái más fuerte había generado enormes expectativas al convocar a una cifra récord de ocho jugadores de las Grandes Ligas, incluyendo a estrellas como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Seiya Suzuki y Masataka Yoshida. Sin embargo, este combinado estelar no logró alcanzar las semifinales.

Ibata había tomado las riendas de la selección en octubre de 2023. Su trayectoria tuvo un inicio prometedor al conquistar el Asia Professional Baseball Championship ese mismo año, pero un año después sufrió una derrota en la final del Premier 12 ante Taiwán, un preludio de lo que ocurriría en el Clásico Mundial.

Shohei Ohtani con Japón en el Clásico Mundial 2026 I AP
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