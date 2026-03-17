Gianni Infantino, presente en el Clásico Mundial de Béisbol para apoyar a Italia

En una aparición inesperada, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue captado en las gradas del loanDepot Park para presenciar la Semifinal del Clásico Mundial de Beisbol. El máximo dirigente del futbol mundial estuvo presente para apoyar a la selección de Italia en su enfrentamiento contra Venezuela por un boleto a la final del prestigioso torneo.

Gianni Infantino, presidente de FIFA | AP

Infantino no estaba solo. Junto a él, en uno de los palcos del estadio, se encontraba Victor Montagliani, presidente de la Concacaf. Ambos directivos, figuras clave del futbol global, vestían la camiseta de la selección italiana y seguían con atención el desarrollo del partido, creando una imagen poco común en un evento de beisbol de esta magnitud.

Aunque la transmisión en Estados Unidos mostró a los dirigentes disfrutando del encuentro, su presencia no fue anunciada por el sistema de sonido local del estadio. Este hecho provocó que su visita pasara inadvertida para gran parte de los aficionados que colmaron las gradas en Miami.

FIFA President Gianni Infantino and Concacaf President Victor Montagliani are here supporting Team Italy 🙌@FOXSports x @FOXSoccer pic.twitter.com/918uY3vv6I — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 17, 2026

Italia quedó a deber

Desafortunadamente para el dirigente de la FIFA, la Selección Italiana no pudo continuar con su importante paso en el torneo Internacional. El combinado azzurri había dominado en la Fase de Grupos ganando todos sus partidos, incluso en los Cuartos de Final logró imponerse a Puerto Rico.

Por desgracia, el poderío ofensivo que habían demostrado en los partidos anteriores no apareció y Venezuela logró venir de atrás para ponder avanzar a la Final del torneo donde ahora se medirá ante Estados Unidos por el campeonato.

Venezuela celebrando el pase a Semifinales tras derrotar a Japón en el Clásico Mundial I AP

¿Qué hacía Infantino en Miami?

La visita de Infantino a Florida no fue una coincidencia. Días antes, el empresario Marcelo Claure había recibido al presidente de la FIFA y a su familia en su residencia en el sur del estado. En dicha reunión privada, compartieron una cena preparada por la chef catalana Martina Puigvert, en un ambiente que evidencia la estrecha relación entre importantes personalidades del deporte a nivel mundial.

El dirigente de la FIFA ahora alistará un par de viajes para ver los partidos de repechaje mundialista para definir a todos los participantes en la Copa Mundial de la FIFA. A poco más de 80 días del partido inaugural en la Ciudad de México, el presidente busca tener todo listo.