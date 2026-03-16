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Beisbol

Aaron Judge: "El público que tuvimos en el juego contra México, es más grande y mejor que la Serie Mundial"

Aaron Judge fue uno de los protagonistas del equipo estadounidense | AP
Jorge Armando Hernández 17:41 - 16 marzo 2026
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El capitán del equipo de Estados Unidos puso en perspectiva su primera participación en un máximo torneo de beisbol

El capitán de los New York Yankees Aaron Judge habló de su sentir con respecto a su participación en el Clásico Mundial de Beisbol. Comparó la sensación que se vive en la Serie Mundial y en el Mundial de Beisbol, además de mencionar que el partido ante México fue importante.

Aaron Judge celebra después de batear un cuadrangular l AP

Estados Unidos derrotó a República Dominicana en una partido sufrido pero al final le alcanzó al equipo de Las Barras y Las Estrellas para dominar al equipo centroamericano.

En una conferencia de prensa previo al partido dijo algo que no es muy común escuchar en los jugadores de beisbol estadounidenses.

Honestamente, cada vez es más grande. La Serie Mundial en la que estuve, el público de aquí, el público que tuvimos en el juego contra México, es más grande y mejor que la Serie Mundial. La pasión que estos fanáticos tienen, representar a su país, representar a algunos de sus jugadores favoritos, no hay nada como esto.

En el año 2024, Aaron Judge y los New York Yankees fueron a la Serie Mundial de Beisbol de la MLB y salieron derrotados frente a Los Ángeles Dodgers.

Aaron Judge lamentando la eliminación de su equipo | AP

Sus declaraciones engloban su experiencia en ambas competiciones ya que señala que una vez que has vivido ambas competencias, la atmósfera cambia y se vive diferente un torneo de otro.

¿A quién enfrentará Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol?
Tarik Skubal, del Team USA, en el partido contra Gran Bretaña, del Clásico Mundial de Beisbol 2026 l AP

Estados Unidos jugará su tercera Final consecutiva del Clásico Mundial de Beisbol, solo aguardan rival entre Venezuela e Italia, pero se posicionan como un candidato fuerte a llevarse el trofeo.

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