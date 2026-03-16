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Beisbol

¿Ayudaron a Estados Unidos a llegar a la Final del Clásico Mundial? Revelan video de polémica jugada

Estados Unidos espera rival para la Final del WBC | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:48 - 16 marzo 2026
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La novena de USA se ha clasificado al partido final con un desenlace extremadamente polémico

Estados Unidos se ha convertido en la primera selección en colocarse dentro de la Gran Final del Clásico Mundial de Beisbol al vencer 2-1 a República Dominicana; sin embargo, no todos los aficionados del Deporte Rey están contentos con este resultado, ya que consideran que la jugada final ha sido injusta.

Las redes sociales ya han comenzado 'a arder' por los comentarios de los usuarios que creen que no ha sido justo el pase de la novena del equipo USA.

Mason Miller y WIll Smith en el duelo de Semifinales | AP

¿Cómo fue la jugada de la victoria?

Cuando se jugaba la parte baja de la novena entrada y el marcador del partido se encontraba en el 2-1 que posteriormente fue el resultado final, la cuenta se fue también al máximo, así que con los dos outs previos, un ponche más y los estadounidenses se quedarían fuera.

Fue entonces que vino el último duelo entre el lanzador Griffin Jax y el bateador dominicano Geraldo Perdomo. El lanzamiento, al menos en la transmisión del partido parecía ser una bola clara; sin embargo, el umpire lo marcó como strike, causando de inmediato la victoria de los de USA.

La molestia en el equipo de República Dominicana fue evidente, pero con la decisión tomada, los estadounidenses procedieron a hacer un festejo po9r demás efusivo, entendiendo que ahora solamente deberán esperar a su rival, el cual saldrá del partido entre Venezuela e Italia.

USA a la Final del campeonato

Estados Unidos derrotó 2-1 a la República Dominicana en una intensa semifinal del Clásico Mundial de Béisbol y aseguró su lugar en la gran final del torneo. Con jonrones de Gunnar Henderson y Roman Anthony, el conjunto estadounidense logró imponerse a una de las ofensivas más poderosas del campeonato y quedó a una victoria de conquistar su segundo título en la historia del certamen.

El abridor Paul Skenes fue clave para contener a la alineación dominicana. El ganador del Cy Young de la Liga Nacional trabajó por espacio de cuatro entradas y un tercio, en las que permitió una sola carrera y seis imparables. Después, el bullpen de Estados Unidos completó el trabajo al mantener en silencio a los bates caribeños durante el resto del encuentro.

Geraldo Perdomo lamentando la derrota de República Dominicana | AP

La República Dominicana tuvo su última oportunidad en la novena entrada cuando Julio Rodríguez negoció base por bolas y avanzó hasta tercera base. Sin embargo, con dos outs en la pizarra, el relevista Mason Miller ponchó a Geraldo Perdomo para asegurar su segundo salvamento del torneo y sellar el pase de Estados Unidos a la final del Clásico Mundial.

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