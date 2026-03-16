¡Nadie como ellos! República Dominicana rompe récord de cuadrangulares en Clásico Mundial de Béisbol

Las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol comenzaron, y una de las primeras imágenes fue el jonrón en solitario de Junior Caminero ante Estados Unidos. Dicho cuadrangular significó el número 15 para República Dominicana, un nuevo récord en el torneo.

Caminero logró su tercer cuadrangular en el Clásico Mundial de Béisbol ante el actual Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes. La República Dominicana sorprendió a la Unión Americana, aunque con el pasar del juego, la novena estadounidense logró darle la vuelta a la pizarra.

Junior Caminero, República Dominicana, ante Estados Unidos | AP

¿Cómo fue el histórico cuadrangular?

Junior Caminero logró su jonrón en solitario en la parte baja de la segunda entrada, ante el pitcher de los Piratas de Pittsburgh. El serpentinero estadounidense estaba dominando a placer a los quisqueyanos, pero el tercera base de las Rayas de Tampa Bay mandó a Doña Blanca a las gradas.

Skenes lanzó una sweeper a 94 millas por horas, que se quedó alto en la zona de strike. Caminero aprovechó el cuarto pitcheo en su turno y no solo logró el jonrón, sino que también fue el primer hit para los dominicanos en el encuentro.

Junior Caminero, República Dominicana, ante Estados Unidos | AP

¿De quién era el anterior récord de jonrones en el Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol se convirtió en una amarga experiencia para la novena mexicana. El cuadro nacional comenzó con dos victorias ante Gran Bretaña y Brasil, pero no pudo hacer lo mismo ante Estados Unidos e Italia y quedó fuera.

La derrota no fue lo único que sufrió la novena nacional, pues con el jonrón de Junior Caminero, el récord de México de más cuadrangulares en el Clásico Mundial de Béisbol quedó en el olvido.

México estableció tal récord en la edición de 2009, con 14, en la que terminó en el octavo lugar. La novena nacional fue comandada en ese año por Vinicio Castilla; mientras que uno de los mejores peloteros fue Jerry Hairston Jr.