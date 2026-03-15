Savannah Bananas parodian desplante entre Cal Raleigh y Randy Arozarena tras el Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó un momento que rápidamente generó conversación entre los aficionados durante el partido entre México y Estados Unidos. Antes de uno de sus turnos al bate, Randy Arozarena intentó estrechar la mano de Cal Raleigh, pero el receptor estadounidense rechazó el gesto, provocando sorpresa y debate entre los seguidores del torneo.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos interpretaron el gesto como parte de la tensión competitiva del juego. El episodio se volvió uno de los momentos más comentados del torneo y abrió una discusión entre aficionados sobre lo ocurrido entre ambos peloteros.

Randy Arozarena, pelotero mexicano | MEXSPORT

Savannah Bananas convierten la polémica en parodia

El incidente dio un giro inesperado cuando los Savannah Bananas, conocidos por su estilo de espectáculo dentro del llamado Banana Ball, decidieron recrear el momento en uno de sus partidos. El equipo es famoso por mezclar béisbol con entretenimiento, coreografías y sketches dentro del terreno.

Durante la recreación, un bateador intentó repetir el gesto del saludo con el receptor rival, quien inicialmente lo rechazó, imitando la escena protagonizada por Raleigh y Arozarena. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando ambos jugadores terminaron abrazándose y bailando frente al público.

La escena provocó risas entre los aficionados presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos seguidores del béisbol celebraron el toque humorístico que los Bananas dieron a uno de los momentos más comentados del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

🚨 LA PARODIA



CAL RALEIGH 🇺🇲 no le da la mano a RANDY AROZARENA 🇲🇽



✅️ Los Savannah Bananas llevaron la parodia de ese momento a su juego 🤣 pic.twitter.com/jwNZO2ATUP — Joframaso (@joframaso) March 15, 2026

¿Qué pasó realmente entre Raleigh y Arozarena?

El incidente original ocurrió antes del primer turno al bate de Randy Arozarena durante el duelo entre México y Estados Unidos. El jardinero mexicano-cubano intentó saludar al receptor estadounidense, pero Cal Raleigh decidió no corresponder al gesto, lo que fue captado por las cámaras de televisión.

Tras el encuentro, Arozarena expresó su molestia por la situación, aunque posteriormente Raleigh intentó bajar la tensión y aseguró que no existe ningún pro