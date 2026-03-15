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Beisbol

Clásico Mundial: Así se jugarán las Semifinales

Aaron Judge celebra después de batear un cuadrangular l AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 13:04 - 15 marzo 2026
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El torneo internacional de béisbol llega a su penúltima etapa

Luego de una semana llena de emociones, una Fase de Grupos inolvidable y unos Cuartos de Final que dieron mucho de qué hablar, las Semifinales del Clásico Mundial 2026 están listas para jugarse, teniendo como protagonistas a Italia, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos.

Vladimir Guerreo Jr. con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol I AP

¿Cómo se jugarán las Semifinales?

La penúltima etapa del torneo internacional seguirá la misma dinámica del campeonato, ahora con solo una sede para dos partidos, donde los cuatro equipos buscarán el mismo objetivo, llegar al juego final en la ciudad de Miami Florida, en el  loanDepot Park, casa de los Marlins de la MLB.

La primera llave reunirá al ‘dream team’ de los Estados Unidos. El equipo anfitrión comandado por Aaron Judge recibirá al equipo de República Dominicana, liderado por el jugador de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr.

Venezuela celebrando su victoria ante Japón en el Clásico Mundial I AP

El segundo encuentro de las semifinales será entre la Novena de Venezuela del manager Omar López, contra el equipo sorpresa del campeonato, la Italia del jugador de los Kansas City Royals, Vinnie Pasquantino.

El primero de los dos juegos será el de la Novena de los estados Unidos ante República Dominicana, el cual será en el IoanDeport park de Miami, arrancando a las 18:00 (hora centro de México) el domingo 15 de marzo.

Por su parte, las novenas de Italia y Venezuela vivirán su batalla el lunes 16 de marzo, de igual forma, la sede del partido será desde la casa de los Marlins a las 18:00 (hora centro de México).

Paul Skenes, pitcher de Estados Unidos | AP

¿Cómo llegan los equipos?

Estados Unidos tal y como se esperaba llega con una marca de cuatro victorias en cinco juegos, cayendo únicamente ante Italia. El equipo de casa llega a las semifinales luego de eliminar en Cuartos a su similar de Canadá.

Venezuela, por su parte, llega tras vencer en Cuartos de Final a la actual campeona y candidata al título, Japón. Los amarillos se impusieron ocho carreras contra cinco para eliminar por primera vez en Cuartos a los nipones. 

Novena de Italia festeja su pase a las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol I AP

La sorpresa del torneo y candidata ahora para muchos, Italia, llega con el ímpetu de estar invicta en todo el campeonato, los Azzurri arriban a las semifinales tras vencer en Cuartos a Puerto Rico.

Finalmente, República Dominicana llega con el bat más fuerte y contundente de la fase de eliminación, pues el equipo de Vladimir Guerrero Jr. se impuso por la regla de ‘misericordia’ tras ganarle a Corea del Sur 10 carreras contra cero en la séptima entrada. 

Aaron Judge conectó un jonrón que abrió la pizarra | AP
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