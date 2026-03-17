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Beisbol

'Arepa Power' hace historia: Venezuela derrota a Italia y está en la final del WBC 2026

Festejo venezolano tras la victoria | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:27 - 16 marzo 2026
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Los venezolanos vinieron de atrás para llevarse el partido de Semifinales

La selección de Venezuela escribió una página histórica en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 4-2 a Italia en las semifinales disputadas en el loanDepot Park de Miami. El conjunto sudamericano supo reaccionar en los momentos clave del partido para remontar el marcador y asegurar su boleto a la gran final del torneo internacional.

Con una ofensiva oportuna y un bullpen que respondió bajo presión, el llamado 'Arepa Power' dejó en el camino a la sorprendente novena italiana. Ahora, Venezuela enfrentará a Estados Unidos por el título del Clásico Mundial en el mismo escenario de Miami, en un duelo que definirá al nuevo campeón del torneo.

Ron Marinaccio fue parte de la novena italiana | AP

Italia golpea primero, pero Venezuela responde con poder

El encuentro comenzó cuesta arriba para los venezolanos. Italia aprovechó la segunda entrada para tomar ventaja de 2-0 gracias a carreras impulsadas tras una base por bolas y un batazo productor que puso presión sobre el abridor venezolano.

La respuesta de Venezuela llegó en la cuarta entrada con un momento que encendió el estadio. Eugenio Suárez conectó un cuadrangular solitario que rompió el cero para su equipo y comenzó a cambiar el rumbo del partido, manteniendo a su selección en la pelea.

William Contreras fue parte importante del equipo venezolano | AP

Mientras el duelo avanzaba, el pitcheo relevista venezolano mantuvo el marcador cerrado y evitó que Italia ampliara su ventaja, lo que permitió que la ofensiva tuviera la oportunidad de reaccionar en la recta final del juego.

Explosiva séptima entrada y boleto histórico a la Final

La remontada definitiva llegó en la séptima entrada. Un sencillo de Ronald Acuña Jr. permitió que Andrés Giménez anotara la carrera del empate, desatando la euforia de la afición venezolana presente en Miami.

Momentos después, Maikel García conectó otro imparable que impulsó a Jackson Chourio para darle la vuelta a la pizarra, mientras que Luis Arráez produjo una carrera más con un hit que llevó al plato a Acuña Jr., colocando el marcador 4-2 a favor de Venezuela.

Los venezolanos han conseguido un boleto histórico en el Clásico Mundial | AP

Con la ventaja en la pizarra, el bullpen venezolano cerró el partido de manera sólida. Daniel Palencia se encargó de conseguir el último ponche del encuentro para sellar la victoria y confirmar que Venezuela disputará por primera vez en su historia la final del Clásico Mundial de Béisbol. El equipo dirigido por Omar López ahora tendrá una cita con la historia cuando enfrente a Estados Unidos en la gran final del torneo, programada para el 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami.

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