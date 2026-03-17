Clásico Mundial 2026: Así se jugará la Final del torneo de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya tiene Final definida. Venezuela y Estados Unidos disputarán el campeonato en un duelo histórico que reunirá a dos de las selecciones más competitivas del torneo. Ambas novenas llegan al partido decisivo tras superar semifinales muy disputadas y con marca idéntica de 5-1 en la competencia.

La Selección Venezolana consiguió su boleto a la final luego de derrotar a Italia en las Semifinales, confirmando así la mejor actuación de su historia en este torneo. El equipo sudamericano mostró solidez en momentos clave y logró sellar su pase al juego por el título, lo que representa un logro sin precedentes para la Vinotinto del béisbol.

William Contreras fue parte importante del equipo venezolano | AP

Por su parte, Estados Unidos aseguró su lugar en la final tras vencer 2-1 a República Dominicana en un encuentro muy cerrado. El equipo estadounidense resistió la presión en los últimos innings y se quedó con el triunfo que le permitió avanzar a su tercera final consecutiva en el Clásico Mundial.

El duelo entre estas dos potencias del béisbol se disputará en el LoanDepot Park de Miami, Florida, escenario que ha sido sede de varias de las fases decisivas del torneo. El estadio albergará a miles de aficionados que esperan una final intensa entre dos equipos con grandes figuras del béisbol internacional.

Aaron Judge fue uno de los protagonistas del equipo estadounidense | AP

¿Cuándo se juega la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La final entre Venezuela y Estados Unidos se jugará el martes 17 de marzo de 2026. El playball está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que se espera una gran audiencia en toda América Latina para este partido decisivo.

Se espera un encuentro lleno de intensidad no solo por lo deportivo, sino también por el contexto social y la rivalidad que rodea a ambas selecciones. En el historial reciente entre estos equipos, Estados Unidos tiene ligera ventaja de tres victorias por dos derrotas, aunque en una final todo puede suceder.

Paul Skenes, pitcher de Estados Unidos | AP

Estados Unidos ganó el sorteo y será local en la final

Previo al encuentro por el campeonato se realizó un sorteo para definir quién fungiría como equipo local, ya que ambos equipos terminaron el torneo con el mismo récord de 5-1. Estados Unidos ganó la elección de cara o cruz y tendrá la condición de local en el partido decisivo.