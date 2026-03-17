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Futbol

¿Dónde y a qué hora ver el México vs Jamaica Eliminatoria Mundial Sub-17 Femenil de la Concacaf?

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil previo al Premundial Sub-17 | X: @Miseleccionfem
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil previo al Premundial Sub-17 | X: @Miseleccionfem
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:12 - 16 marzo 2026
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El equipo tricolor comenzará su andar en el torneo regional con miras a clasificar nuevamente al Mundial

Por un boleto rumbo a Marruecos. Este martes comenzará la Ronda Final del Clasificatorio de la Concacaf para la Copa Mundial Femenina Sub-17 2026. El torneo tendrá una duración de menos de una semana y se celebrará en San Rafael de Alajuela en Costa Rica.

La Selección Mexicana es una de las selecciones a seguir y que está llamada a ser protagonista del torneo. De hecho, desde Trinidad y Tobago 2010, cuando debutó en el certamen de la FIFA, el Tri no se ha perdido ninguna edición del Mundial, por lo que tratará de mantener la racha.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7

La de este año será la segunda edición del torneo de la Concacaf en la cual 12 selecciones participen repartidas en tres grupos de cuatro equipos. Los líderes de cada sector y el mejor de los segundos lugares serán los cuatro que clasifiquen al mundial.

Así llega la Selección Mexicana Femenil Sub-17

El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero tiene una base de la Liga MX Femenil, con 12 jugadoras que militan en el torneo azteca. América, con cuatro futbolistas, es el equipo que más elementos aporta, seguido de Chivas con tres y Pachuca con dos.

El año pasado, el Tri quedó en tercer lugar del Mundial Sub-17, luego de caer 0-1 ante Países Bajos en la Semifinal y de su derrota 1-3 en penales, tras el empate 1-1 en tiempo regular contra Brasil. Por ello, no solo está obligado a clasificar al torneo de 2026, sino también a ser protagonista en el mismo.

La mala noticia para el combinado azteca es que llega luego de dos derrotas en febrero de este año, en el cuadrangular amistoso Mima Cup 2026. En dicho certamen, el equipo mexicano cayó ante las Selecciones de Inglaterra y Polonia, ambos juegos con marcador 0-1.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7

Jamaica, primer rival de México en el Clasificatorio Concacaf, nunca ha jugado un Mundial Femenil Sub-17. Cuando más cerca estuvo de hacerlo fue en 2013, cuando quedó en el cuarto lugar del torneo de la Concacaf. Ahora tratará de dar la sorpresa en un grupo en el cual comparte con Panamá y Costa Rica.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha:

  • Horario: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Complejo Fedefútbol-Plycem, Cancha 2, San Rafael de Alajuela

  • Transmisión: Disney+ y canales oficiales de Concacaf

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7
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