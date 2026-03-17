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¿Cuándo sale el álbum de estampas Panini del Mundial 2026? Revelan fecha oficial

¿Cuánto costará el álbum Panini? | MrOFFSIDER
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:52 - 16 marzo 2026
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Los aficionados se encuentran en espera de uno de los coleccionables más codiciados durante la fiebre mundialista

Cada vez falta menos para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que los artículos oficiales del torneo se han puesto a la venta, tales como balones, camisetas, mascotas y mucho más.

Sin embargo, para los fanáticos, uno de los más importantes es sin duda el álbum de estampas, el cual será el más caro de la historia debido al incremento de selecciones que acudirán a la competencia, pero aún no se tienen los detalles suficientes al respecto.

Álbum de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2014 | FIFA

¿Cuál es la fecha de estreno?

Aunque no están completamente decididas las selecciones que participarán en el Mundial 2026 debido a conflictos externos y a que aún no se juega el Repechaje , Panini, la editorial encargada de sacar el álbum cada cuatro años, ya ha revelado detalles extra.

Será el miércoles 1 de abril cuando salga la preventa oficial, momento en que los que quieran tener el artículo podrán acceder a comprarlo por adelantado, ya sea con pasta blanda o pasta dura, como sea de su preferencia; esta fecha se confirma tomando en cuenta que será el 31 de marzo cuando ya se tenga conocimiento de los equipos restantes después de que se juegue la fase de Repesca.

Selección de Francia que forma parte del album Panini de la Euro 2016 | ESPECIAL

Con este dato en el conocimiento público, por ahora solo resta que el mismo Panini de a conocer cuándo será la venta general para que así pueda comenzar la compra y el intercambio de estampas entre todos los coleccionistas.

¿Cuánto costará el álbum Panini del Mundial 2026?

En los últimos años, el precio del álbum de estampas Panini ha aumentado de forma considerable, algo que ha generado inconformidad entre muchos aficionados mexicanos. Durante décadas, los sobres llegaron a costar apenas cinco pesos, pero con el paso del tiempo el costo del coleccionable oficial de la Copa del Mundo ha ido incrementándose de manera notable.

Para el Mundial de Rusia 2018 comenzaron a intensificarse las quejas del público, luego de que el álbum alcanzara un precio de 40 pesos en su versión de pasta blanda y 99 pesos en pasta dura, mientras que cada sobre de estampas se vendía en 14 pesos. Sin embargo, para Qatar 2022 el aumento fue aún mayor, ya que el álbum subió a 49 pesos, las ediciones de pasta dura se vendieron en 249 y 279 pesos, y los sobres alcanzaron un costo de 18 pesos.

El álbum Panini de Rusia 2018 | EFE

De cara al Mundial de 2026, aún no existe un precio oficial confirmado, pero se estima que el álbum podría costar alrededor de 50 pesos en pasta blanda, mientras que la versión de pasta dura podría ubicarse entre 250 y 300 pesos. En cuanto a los sobres, se prevé que su precio ronde entre 18 y 20 pesos, con un contenido aproximado de siete estampas por paquete.

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