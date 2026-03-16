Neymar, tras una actuación discreta con el Santos, admite: "Mi participación en el Mundial no depende de mí"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anunciará este lunes su convocatoria para dos partidos amistosos clave. Neymar, con 79 goles, es el máximo goleador histórico de de la Verdeamarela.

Los encuentros contra Francia y Croacia en Estados Unidos serán los últimos antes de que Ancelotti dé a conocer su lista definitiva para el Mundial (del 11 de junio al 19 de julio) en mayo. La discreta actuación de Neymar contra Corinthians se produjo después de que se perdiera un partido al que Carletto asistió.

Neymar logra un triunfo legal clave | X:TeamNey10

Memphis Depay abrió el marcador, adelantando a Corinthians. Gabriel Barbosa empató cuatro minutos después. Neymar tuvo un cabezazo en la segunda mitad que se fue por poco. Sin embargo, según los medios, el delantero del Santos tuvo problemas con el regate y no realizó ningún disparo a puerta. El club informó que dos colaboradores de Ancelotti presenciaron el partido.

«Quiero volver a la selección y jugar el Mundial, pero eso no depende de mí. Esté o no, siempre animaré a Brasil», declaró Neymar tras el encuentro.

Ancelotti ha manifestado que solo llevará al torneo en Estados Unidos, México y Canadá a jugadores que estén al cien por cien físicamente. También insinuó que algunos futbolistas no necesitan pruebas, lo que da esperanzas a Neymar de entrar en la lista final, incluso si no es convocado para los próximos dos amistosos.

Ronaldo Nazário y Carlo Ancelotti en el carnaval de Rio | AP