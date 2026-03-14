Brasil es la primera selección con uniforme de Jordan en un Mundial

Brasil presentó una de sus equipaciones que usarán para la Copa del Mundo 2026, donde se puede resaltar el “Jumpman” característico de Jordan. Esto convierte a la Verdeamarela en la primera selección que portará esta marca en el torneo más destacado del futbol.

La nueva camiseta forma parte de la alianza entre Jordan Brand y Confederación Brasileña de Fútbol, una colaboración que busca mezclar el estilo del baloncesto con la tradición del futbol.

Brasil hará historia en la Copa del Mundo 2026

Con esta decisión, Brasil se convertirá en la primera selección nacional en disputar un Mundial con un uniforme firmado por Jordan.

El debut de esta equipación se espera durante la Copa Mundial del 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La decisión también refleja la creciente influencia de Jordan Brand dentro del futbol, luego de años de presencia principalmente en el baloncesto y algunas colaboraciones con clubes europeos.

Jugadores de Brasil con la nueva equipación | X: @CBF_Futebol

Jordan continúa expandiéndose en el futbol

Aunque la marca nació ligada al baloncesto, en los últimos años Jordan Brand ha buscado expandirse en el futbol con diversas colaboraciones.

Uno de los casos más conocidos ha sido su asociación con el Paris Saint‑Germain, club que desde 2018 ha lanzado múltiples uniformes y colecciones con el logo Jumpman.

PSG celebrando el gol de Khvicha Kvaratskhelia l AP

Ahora, con Brasil, la marca da un paso más al llegar por primera vez a una selección nacional en una Copa del Mundo.