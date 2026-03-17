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Futbol

Eliminatoria Mundial Sub-17 Femenil de la Concacaf: Todo lo que debes de saber, participantes y formato

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:49 - 16 marzo 2026
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El torneo regional comenzará este martes y la Selección Mexicana buscará ser protagonista

Por un boleto rumbo a Marruecos. Este martes comenzará la Ronda Final del Clasificatorio de la Concacaf para la Copa Mundial Femenina Sub-17 2026. El torneo tendrá una duración de menos de una semana y se celebrará en San Rafael de Alajuela en Costa Rica.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil previo al Premundial Sub-17 | X: @Miseleccionfem
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil previo al Premundial Sub-17 | X: @Miseleccionfem

Formato de competencia y equipos participantes

Son 12 las selecciones que competirán por un boleto para el Mundial en Marruecos, las cuales están repartidas en tres grupos de cuatro equipos. Los líderes de cada sector y el mejor de los segundos lugares serán los cuatro que clasifiquen al torneo de la FIFA.

República Dominicana, Panamá, Haití, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, Bermudas y Nicaragua clasificaron por la Primera Ronda. Mientras que Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico llegaron a la Ronda Final de forma automática por su posición en la Clasificación de la Concacaf.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7

En 2025 -primer año en el cual la eliminatoria se celebró bajo este formato- además de las tres selecciones norteamericanas, Costa Rica se quedó con un boleto para el Mundial, por lo que este año tratará de repetir ese resultado. Mientras que el resto de los participantes tratarán de sorprender.

Para México, Centroamérica y el Caribe, ESPN estará a cargo de la transmisión de los encuentros. De igual forma, las plataformas oficiales de la Concacaf se encargarán de algunos de los compromisos, aunque habrá restricciones dependiendo de la zona.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana Femenil Sub-17?

El Tri quedó ubicado en el Grupo C junto con las selecciones de Costa Rica, Panamá y Jamaica. Su debut está programado para este martes 17 de marzo contra las Reggae-Girlz, a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en celebración en el Premundial de 2025 | IMAGO 7

En la Jornada 2 se enfrentará a las Canaleras el jueves 19 a las 12:30 horas, mientras que cerrará ante las costarricenses el domingo 22 a las 15:06 horas. En caso de clasificar, será la novena participación mundialista consecutiva en el torneo de esta categoría.

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