¿Cuántas veces se ha remontado una desventaja de tres o más goles en eliminatoria de Champions League?

Las remontadas son parte fundamental del futbol, y en la Champions League han ocurrido varias de ellas. Los juegos de Ida de los Octavos de Final dejaron a cinco equipos moribundos -Manchester City, Sporting Lisboa, Chelsea, Atalanta y Tottenham-, pero intentarán unirse a una de las marcas más importantes en la historia de la competición europea.

Antonin Kinsky, portero del Tottenham, en derrota ante Atlético de Madrid | AP

¿Cuántas veces se han remontado desventajas de tres o más goles?

En la historia de la Champions League, solamente cuatro equipos han remontado una desventaja de tres o más goles. El primero en hacerlo fue el Deportivo La Coruña en aquella temporada histórica de 2004. El conjunto español vino de atrás ante uno de los mejores equipos de aquel entonces, el AC Milan.

El 7 de abril de 2004, el equipo de Javier Irureta dio una cátedra de futbol en el Estadio Riazor, tras perder en el partido de Ida 4-2. En territorio ibérico, El Depor ganó con una goleada de 4-0 al cuadro Rossonero de Carlo Ancelotti, que en aquel año era el actual Campeón de la Champions League.

La segunda remontada se dio en 2017, en los Octavos de Final del 2017, con el Barcelona y Paris Saint-Germain como protagonistas. El conjunto blaugrana perdió en la Ida 4-0 en el Parque de los Príncipes, y el comienzo en la Vuelta fue complicado. El equipo español terminó el primer tiempo con un marcador de 3-1, sin embargo, un Neymar Jr. pletórico comandó una remontada histórica, con un gol de último minuto de Sergi Roberto que se escuchó hasta La Rambla.

Lionel Messi ante PSG en 2017 | AFP

Barcelona y sus "cruzazuleadas" en Champions League

Pese a la remontada de manera impresionante que logró el conjunto catalán, también cuenta en su historia con dos derrotas en contra históricas en la Champions League. La primera fue ante la Roma en los Cuartos de Final de la edición de 2018. El cuadro blaugrana ganó 4-1 en el Camp Nou, sin embargo, los hijos de Rómulo y Remo hicieron del Estadio Olímpico un antiguo coliseo y terminaron por ganar 3-0, con la ventaja del gol de visitante.

La segunda fue la más dolorosa, pues era la última oportunidad de Lionel Messi de levantar la Orejona. El Barcelona ganó en Cataluña al Liverpool con marcador de 3-0, con todo y un gol impresionante de Lionel Messi, pero la Vuelta en Anfield fue una pesadilla. El equipo que nunca camina sólo dio una cátedra y el encuentro terminó con un 4-0; fue la última ocasión del astro rosarino en Semifinales de la Champions League.