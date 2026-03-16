Bernardo Silva no se intimida por presencia de Mbappé para el Manchester City vs Real Madrid

Manchester City sueña con la remontada en la Vuelta de la Octavos de Final de la UEFA Champions League, los ‘Ciudadanos’ regresan a casa con el marcador adverso de 0-3 ante un Real Madrid que tiene paso y medio a la siguiente ronda y ahora contará con Mbappé y Bellingham.

Respecto al francés Bernardo Silva remarcó, en conferencia de prensa, que con o la presencia del delantero el Real Madrid tiene un equipo muy completo y el simple nombre no es algo que intimide tras lo visto en el primer juego.

"Es difícil de decir porque mucha gente decía que el Madrid no tenía nada sin Mbappé, Bellingham y Rodrygo y nos ganaron 3-0. Tenemos que estar preparados para crear un ambiente favorable para que todo el mundo piense que es posible", ante el cuestionamiento sobre el regreso a la convocatoria.

Bernardo Silva l AP

¿Elogios para el Real Madrid?

Silva destacó el potencial del Madrid: "Yo creo que necesitamos tener una noche de Manchester City. Mucha gente no cree en nosotros y el Madrid es el Rey de la competición lo que queremos es crear una ambiente de creer, con el ritmo que vamos a intentar poner en el césped. Marcar un gol porque con eso todo cambia"

"Después de una dura derrota lo ves todo oscuro. La atmosfera ha sido muy mala. Sabemos lo que puede hacer y el nivel de este equipo. Hay que mantener este nivel en el máximo partidos posibles”, destacó el mediocampista español.

Real Madrid festejando el gol de Rudiger ante el Elche I AP

Bernardo Silva y el Manchester City sigue con la ilusión de los Cuartos de Final: “Muchas cosas pueden pasar en el futbol. Aunque el resultado en Madrid es malo muchas cosas pueden pasar. El rival es dura pero lo intentaremos.”

"No creo mucho en la suerte. En los últimos años no hemos podido ser más exitosos, nunca es solo suerte... cuentan los detalles. Aquí es una competición diferente, en la Liga gana el 95% de la veces el mejor equipo. En Champions todo cuenta y hay que saber lidiar con esas cosas. No es suerte, hay que estar ahí.”

Bernardo Silva con el Manchester City l AP

La pequeñas diferencias marcarán el juego