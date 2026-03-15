Miguel Herrera eleva a Gilberto Mora: "es mejor que Franco Mastantuono"

La última gran esperanza del balompié nacional nació en Chiapas y se formó en Tijuana. Gilberto Mora viajó desde el sur del país con rumbo al norte y terminó maravillando a todos en los Xolos, incluso hay quienes piensan que es uno de los talentos más grandes del mundo.

Tal es el caso de Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador mexicano, quien en un podcast con Toño de Valdés elevó a 'Morita' a niveles superlativos. Para el también exfutbolista, el joven mediocampista de los de la jauría es mejor que el argentino y jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono.

"Yo lo comparo con (Franco) Mastantuono, el que vendieron al Real Madrid. Para mí, es mucho más el chavito. Al otro lo vendieron por 60 millones y de este hablan de 35 y dicen: ‘Ay, están locos’. Si fuera brasileño, argentino o uruguayo, en eso lo estarían vendiendo", comentó Herrera.

Gilberto Mora en el Clausura 2026 l IMAGO7

¿Cómo conoció Miguel Herrera a Gilberto Mora?

Al igual que a todo México y gran parte del mundo, Gilberto Mora impresionó al Piojo Herrera. El entrenador mexicano -y ahora analista de TUDN- comentó que conoció al joven cuando este solamente tenía 13 años, en una de sus etapas con Xolos.

"Yo, cuando llegué a Tijuana, Mora era un chico de 13 años y la primera vez que lo vi dije '¡ah, caray!' Vi el partido de la sub-13 y dije '¿quién es ese niño?', me comentan que es el hijo de Gil Mora y le digo: 'tu hijo es un fenómeno'. De repente iba a selección y venía”, agregó Herrera.

Gilberto Mora | IMAGO7

Gilberto Mora y las lesiones en el Tricolor

En los últimos días, el balompié nacional sufrió las bajas de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruíz, además de otras más que pasaron en meses anteriores. La profundidad de la plantilla del Tricolor tampoco es muy basta, por lo que perder a hombres importantes simplemente condena lo que se espera: un fracaso más.

Sin embargo, la presencia de Gilberto Mora en la Copa del Mundo 2026 podría cambiar los paradigmas y resultar en algo positivo para la Selección Mexicana y el futbol nacional. El mediocampista mexicano tendrá meses importantes para su recuperación.