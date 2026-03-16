Chelsea recibe multa millonaria y sanción en traspasos por irregularidades en sus fichajes

Chelsea fue sancionado por la Premier League, tras encontrar irregularidades en sus fichajes. Además de una multa millonaria, recibió una sanción suspendida de un año sin poder fichar. Esto significa que la prohibición de fichar solo será efectiva si reincide.

Chelsea será sancionado por irregularidades en sus fichajes| AP

El equipo londinense además recibió multas que ascienden a los 10.75 millones de libras por infringir normas financieras durante la gestión de Roman Abramovich.

Ya hubo un acuerdo para la aplicación de las sanciones, debido a que el mismo Chelsea reportó a la Asociación de Futbol las irregularidades, las cuales salieron a la luz en el año 2022.

En este punto, los inversionistas Todd Boehly y Clearlake Capital encabezaron un consorcio para comprar al club de los 'Blues' por dos mil 500 millones de libras.

Chelsea no reportó movimientos de hasta 23 millones de libras | AP

La cantidad que Chelsea no reportó a la Premier League

El club de los Blues no reportó la cantidad de 23 millones de libras los cuales se destinaron para pagos de agentes no registrados entre 2011 y 2018.

Eden Hazard, David Luiz, Ramires, Andre Schurrle y Nemanja Matic fueron los fichajes involucrados por esa cantidad de dinero. El comunicado de la Premier League señaló que los pagos no declarados “se realizaron en beneficio de Chelsea” y “debieron haberse tratado como si los hubiera efectuado el club”.

Chelsea no protestó; no habrá deducción de puntos