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Futbol

¿Nuevo equipo? Enzo Fernández apunta a salir del Chelsea en el mercado de verano

Enzo Fernández festeja tras anotar | AP
Ramiro Pérez Vásquez 18:49 - 15 marzo 2026
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El jugador argentino tendría nuevo equipo tras el Mundial 2026

Una de las principales figuras del Chelsea estaría abriéndose paso para abandonar al conjunto inglés y poder emigrar a otro equipo después de la Copa del Mundo 2026, aunque no se conoce su posible destino todo indica que estaría viviendo su últimos partidos con los Blues. 

De acuerdo al periodista argentino Gastón Edul ha lanzado la noticia, sobre su posible salida, en su cuenta de X: “Enzo Fernández tiene chances de salir de Chelsea en el próximo mercado de pases de verano europeo”.

Enzo Fernández y Marc Cucurella con Chelsea I AP

¿Cómo llegó al Chelsea?

Enzo Fernández firmó su pase del Benfica al Chelsea después del Mundial de Qatar 2022 para convertirse en uno de los jugadores con la etiqueta reciente de campeón de la Copa del Mudnoa que cambiaba de aires.

El conjunto inglés tuvo que pagar alrededor de 120 millones de euros por el pase del internacional argentino, dicho monto, de acuerdo a reportes, se realizó en seis exhibiciones, la primera será de 45mde para completar dicha cantidad.

A Enzo Fernández le anularon dos goles | AP

Un imbatible de finales 

Cabe mencionar que, Enzo Fernández ha ganado todas las Finales internacionales que ha disputado en su carrera, desde su etapa en el futbol argentino. El mediocampista suma seis trofeos de este tipo en su trayectoria.

En Argentina como futbolista, Enzo Fernández ganó la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia, mientras que con su Selección levantó una Copa América y la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Gol de Enzo Fernández I AP

Con Chelsea ya suma dos trofeos más: la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes, para completar sus conquistas en los torneos internacionales. Con ello se convierte en Campeón del Mundo con Selección y su club.

Chelsea sumó un título más en poco tiempo bajo el mando de Enzo Maresca, por lo que se afianza para continuar el proyecto con los Blues para la próxima temporada en Premier League y Champions League. Sin embargo, toca esperar sobre su futuro.

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