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Futbol

Rayadas vs. Cruz Azul: ¿A qué hora y dónde ver la Vuelta de los Cuartos de Final?

Rayadas vs Cruz Azul Liga MX Femenil
Estephania Carrera
Estephania Carrera 14:54 - 01 mayo 2026
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Monterrey busca sellar su boleto a Semifinales en el "Gigante de Acero" ante una Máquina que ha firmado su mejor campaña histórica en la Liga MX Femenil

La Sultana del Norte se viste de gala para definir a una de las semifinalistas del Clausura 2026. Las Rayadas de Monterrey reciben a Cruz Azul en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, en una serie que pone frente a frente la experiencia regiomontana contra la ambición renovada de las cementeras.

Mientras Monterrey busca reafirmar por qué es una de las plantillas más temidas de la liga, Cruz Azul llega con la motivación a tope tras haber roto sus propios récords durante la fase regular, consolidándose como un equipo capaz de competirle a cualquiera.

Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Una rivalidad en ascenso

El historial entre ambos clubes ha sido históricamente dominado por las regiomontanas; sin embargo, la brecha se ha cerrado drásticamente en el último año. De los últimos 10 enfrentamientos, Rayadas se ha llevado la victoria en la mayoría de los encuentros, especialmente cuando juegan en el Estadio BBVA.

Cruz Azul dejó de ser un equipo que solo buscaba participar para convertirse en un contendiente serio. Su crecimiento institucional se refleja en la inversión de refuerzos extranjeros y una estructura táctica mucho más sólida que las llevó a esta Liguilla por méritos propios.

Jugadoras de Rayadas en celebración en un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas en celebración en un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué necesitan para clasificar?

  • Rayadas: El empate global les otorga el pase gracias a su mejor posición en la tabla general. Una victoria o empate en la Vuelta las pone directamente en Semifinales.

  • Cruz Azul: La Máquina necesita ganar en el marcador global. Para ellas no hay mañana: deben salir a proponer y buscar la victoria en una de las aduanas más difíciles del país.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: Lunes 4 de mayo de 2026.

  • Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México).

  • Sede: Estadio BBVA ("El Gigante de Acero").

  • Transmisión: El encuentro será transmitido EN VIVO en exclusiva por ViX y en algunas regiones, a través de la señal de Fox Sports.

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