VIDEO: Aseguran más de 30 toneladas de autopartes en Iztapalapa tras cateos

En un fuerte golpe contra el robo de vehículos y la comercialización ilegal de autopartes, autoridades de la Ciudad de México aseguraron un aproximado de 35 toneladas de piezas automotrices durante dos cateos realizados en la alcaldía Iztapalapa. El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia tanto de gabinete como de campo, en el marco de la Estrategia de Combate al delito de robo de vehículo y autopartes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), lograron ubicar dos inmuebles presuntamente utilizados para el almacenamiento y distribución de autopartes de origen ilícito, derivado de investigaciones previas en la misma zona que ya habían permitido la detención de un presunto líder criminal vinculado a múltiples casos de robo de vehículos.

Dan fuerte golpe contra el robo de vehículos y la comercialización ilegal de autopartes / Especial

Investigaciones llevaron a nuevos puntos de operación

Las acciones se desprenden del seguimiento a cateos realizados el pasado 9 de abril, en los que fue detenido un sujeto relacionado con al menos 11 carpetas de investigación por robo de automóvil. A partir de estas indagatorias, las autoridades ampliaron las líneas de investigación para ubicar otros posibles centros de operación dedicados al desmantelamiento de vehículos.

Gracias a diversas técnicas de inteligencia, los policías identificaron dos predios sospechosos, por lo que un agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo correspondientes. Los operativos se ejecutaron sin uso de violencia y bajo estrictos protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.

En dos predios se resguardaron 35 toneladas de autopartes que no pudieron comprobar su origen / Especial

Así fue el aseguramiento de autopartes

La primera intervención se realizó en un inmueble ubicado sobre la calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia El Santuario, donde los oficiales aseguraron un parabrisas con etiqueta de registro público vehicular, tres motores con alteraciones en sus medios de identificación, una puerta trasera de vehículo y aproximadamente 30 toneladas de autopartes.

En un segundo cateo, llevado a cabo en un predio contiguo, se decomisaron cerca de cinco toneladas adicionales de piezas automotrices, así como una tarjeta de circulación, un fragmento metálico con número de serie y un par de placas provenientes del Estado de México.

Con la detención de un jefe de robaautos se pudo dar con los lugares donde se comercializaban las piezas ilegales / Especial

Inmuebles asegurados y continúan investigaciones

Tras concluir los cateos, ambos inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras que todo el material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes delictivas.

Las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso de mantener operativos coordinados con el Gobierno Federal para combatir delitos de alto impacto y desarticular grupos generadores de violencia, especialmente aquellos relacionados con el robo de vehículos, una de las problemáticas más persistentes en la capital.

Las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso de mantener operativos coordinados con el Gobierno Federal / Especial

Refuerzan estrategia contra robo de autopartes

Con este tipo de acciones, la SSC y la FGJ buscan debilitar las estructuras criminales dedicadas al desmantelamiento y venta ilegal de autopartes, una actividad que alimenta el mercado negro y afecta directamente a miles de automovilistas en la Ciudad de México.

El aseguramiento de más de 30 toneladas de autopartes no solo representa un golpe económico para estas organizaciones, sino también un avance en la recuperación de piezas que podrían estar vinculadas a vehículos robados, lo que permitirá continuar con las indagatorias y posibles devoluciones.