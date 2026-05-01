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Futbol Internacional

Michael Jackson debuta con derrota en el banquillo del Burnley

Mike Jackson, dirigiendo al Burnley l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:01 - 01 mayo 2026
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En su primer partido tras la salida de Scott Parker, el estratega homónimo del “Rey del Pop” no pudo evitar el descalabro de unos ‘Clarets’ que siguen en caída libre

El efecto del "nuevo" Michael Jackson no fue suficiente para cambiar el destino del Burnley. En su primer compromiso oficial en la Premier League tras ser anunciado por la directiva (y confirmado por Fabrizio Romano).

El técnico interino, Michael James Jackson sufrió su primera derrota, demostrando que reconstruir a un equipo golpeado por el descenso será una misión más difícil que aprenderse la coreografía de Thriller.

A pesar de que el banquillo de los Clarets atrajo todas las miradas del mundo por la coincidencia del nombre, en el césped el equipo volvió a mostrar las carencias que los condenaron esta temporada.

Burnley en la Premier League l AP

Un debut que "no fue para bailar"

Aunque en redes sociales los memes seguían celebrando cada toma del entrenador en la zona técnica, el resultado final puso los pies sobre la tierra a la afición.

Jackson intentó mover sus piezas y darle una cara distinta al equipo tras la era de Scott Parker, pero el rival no tuvo piedad y aprovechó los errores defensivos de un Burnley que parece no encontrar el ritmo.

Para quienes apenas se enteran del tema, este Michael Jackson es un hombre de casa en el club, un técnico británico que conoce las entrañas de la institución, pero que hoy experimentó en carne propia lo que es cargar con un nombre que genera expectativas gigantescas, tanto en lo musical como en lo deportivo.

Como era de esperarse, la derrota solo alimentó más el ingenio en internet. Tras el pitazo final, los memes cambiaron de tono: desde bromas diciendo que el equipo "se quedó petrificado como en el video de Smooth Criminal", hasta comentarios de que la permanencia en el buen nivel es ahora una "Misión Imposible".

Michael Jackson tendrá poco tiempo para lamerse las heridas, pues el cierre de la temporada 2025/2026 exige que, al menos, el equipo recupere el orgullo. Por ahora, el "Rey del Pop" de los banquillos tendrá que trabajar horas extra para que su próximo partido no sea otro mal resultado.

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