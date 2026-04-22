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Futbol

¡Nuevo líder en la Premier League! Manchester City vence al Burnley; se le va la liga al Arsenal

Erling Haaland Y Manchester City celebrando la victoria ante Burnley l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:01 - 22 abril 2026
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Los dirigidos por Pep Guardiola dieron un nuevo golpe de autoridad en la Premier League al derrotar al Burnley, victoria que los ubica en la cima de la liga

Manchester City venció por la mínima al Burnley con un gol solitario de Erling Haaland; con esta victoria, los citizens son los nuevos líderes de la Premier League empatados a puntos con el Arsenal con 70 unidades. 

A falta de 4 jornadas de la Premier League, la pelea por el título en Inglaterra es más candente que nunca. 

Un partido que se resolvió en la primera parte

Un partido que tenía todas las credenciales de ser muy peleado por saber todo lo que estaba en juego, fue Erling Haaland al minuto 5 de partido quien abrió el marcador con una gran definición por encima del portero del Burnley

El trámite del partido fue un dominio total de parte del equipo de Guardiola, con más oportunidades claras, pero sin volver a concretar la anotación que les diera la tranquilidad; fueron Haaland, Cherki, Doku y Bernardo quienes intentaron desesperadamente ampliar el marcador, pero sin éxito. El City jugaba con fuego.

Gol de Erling Haaland ante el Burnley l AP

Por suerte para ellos, el encuentro no se movió, decretando el triunfo del City, robándose el liderato de la Premier League, mientras que el Burnley consumaba aún más su descenso a la Championship. 

Así es la lucha entre el City y el Arsenal por el título 

El Manchester City y el Arsenal comparten las mismas unidades con 70 y la misma diferencia de goles con +37; la diferencia recae en los goles anotados por parte del City con 66 en contra de los 63 de los Gunners y los enfrentamientos directos, donde los dirigidos por Pep han salido con la mano en alto.

El Manchester City tiene un camino relativamente “sencillo” para hacerse con un nuevo título de la Premier League:

  • Everton

  • Brentford

  • Bournemouth

  • Crystal Palace (partido de la jornada 31).

  • Aston Villa

Manchester City contra Burnley, Jornada 34 de la Premier League l AP

Mientras el Arsenal tendrá un camino muy parecido al de su rival, aunque un delantero mexicano podría hacer que su sueño se apague si llegan a tropezar. 

  • Newcastle

  • Fulham

  • West Ham

  • Crystal Palace

Declan Rice y Gabriel en el partido de Arsenal contra Manchester City | AP
Declan Rice y Gabriel en el partido de Arsenal contra Manchester City | AP
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