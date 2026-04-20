Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Manchester City y Arsenal pueden definir el título de Premier League por diferencia de goles

Jugadores de Manchester City en celebración en el partido ante Arsenal | AP
Mario Ángel Guzmán Domínguez 15:08 - 20 abril 2026
Con la victoria de los Citizens ante los Gunners, la lucha por el campeonato se apretó a falta de cinco jornadas por terminar

Solo una vez en su historia la Premier League ha tenido que definirse por diferencia de goles. Catorce años después, ese escenario podría repetirse, y el protagonista es el mismo: el Manchester City. A falta de cinco jornadas, el Arsenal lidera la tabla con 70 puntos, tres más que los Citizens, quienes acumulan 67 pero tienen un partido pendiente.

Fue en la Temporada 2011-2012 cuando los azules del Etihad protagonizaron uno de los desenlaces más dramáticos de la historia del fútbol inglés. En la última fecha, con un gol de Sergio ‘Kun’ Agüero al minuto 93, los dirigidos por Roberto Mancini vencieron al Queens Park Rangers y le arrebataron el título al Manchester United en la diferencia de goles, conquistando así su primera liga en 44 años.

Ahora, tras vencer al Arsenal este fin de semana, el City se encuentra a solo tres puntos del liderato con un juego en mano. Si este miércoles los Citizens derrotan al Burnley en condición de visitante, la cima de la Premier quedará empatada y el título se resolverá en las últimas cinco fechas, donde ninguno de los dos equipos tendrá margen de error.

En ese contexto, no solo los puntos serán determinantes, sino también la capacidad ofensiva. Al igual que en 2012, la diferencia de goles podría definir al campeón. Actualmente, el Arsenal presume +37 (63 a favor y 26 en contra), mientras que el City tiene +36 (65 anotados y 29 recibidos), una distancia mínima que podría modificarse este mismo miércoles.

Calendario de Arsenal en el cierre de la Premier League

  • Arsenal vs Newcastle — Sábado 25 de abril

  • Arsenal vs Fulham — Sábado 2 de mayo

  • West Ham vs Arsenal — Domingo 10 de mayo

  • Arsenal vs Burnley — Domingo 17 de mayo

  • Crystal Palace vs Arsenal — Domingo 24 de mayo

Calendario de Manchester City en el cierre de la Premier League

  • Burnley vs Manchester City — Miércoles 22 de abril

  • Everton vs Manchester City — Lunes 4 de mayo

  • Manchester City vs Brentford — Sábado 9 de mayo

  • Bournemouth vs Manchester City — Domingo 17 de mayo

  • Manchester City vs Crystal Palace — Viernes 22 de mayo

  • Manchester City vs Aston Villa — Domingo 24 de mayo

