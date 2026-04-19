Haaland y Ødegaard lanzan mensaje: “Cada partido es una final” y “vamos a seguir adelante” en la lucha por la Premier League

Manchester City y Arsenal regalaron uno de los partidos más entretenidos de la Jornada 33 de la Premier League, el cual terminó en una victoria de 2-1 para el equipo de los ciudadanos, situación que cerró la parte alta de la tabla, donde ambos equipos pelean uno a uno por el título inglés.

Tras la victoria del City, el cuadro de Pep Guardiola se coló a tres puntos del Arsenal, por lo que la oportunidad de alzar nuevamente el trofeo es posible. Por su parte, Mikel Arteta tendrá la misión de olvidar la presión y enfocarse no solo en la liga, sino también en la UEFA Champions League, torneo donde jugarán las Semifinales ante el Atlético de Madrid.

Gol de Kai Havertz ante el Manchester City en Premier League I AP

Nadie cederá nada

Luego de los festejos del triunfo local, el futbolista noruego, Erling Haaland, aseguró que los duelos por venir serán una auténticas finales, además de confirmar que el City está enfocado y buscan alzar su título número 11.

Cada partido es una final. El juego contra Burnley es tan importante como este. Necesitamos enfocarnos, mantenernos humildes y no decir demasiado”, aseguró Haaland.

Gol de Haaland con el Manchester City I AP

Del otro lado de la moneda, el compatriota de Haaland, Martin Ødegaard, dio un recuento de la derrota del Arsenal, donde llamó a la calma y a la concentración en las últimas fechas, asegurando que solo son detalles por ‘afinar’.

Son pequeños detalles los que deciden un partido como este, no fuimos lo suficientemente precisos de cara al gol. Simplemente vamos a seguir adelante”, confesó el futbolista noruego.

Odegaard cabizbajo con el resultado en contra

¿Cómo marcha la Premier?

Con solo cuatro partidos restantes, la punta de la tabla está en disputa por solo dos equipos, Manchester United y Arsenal. Mientras los ciudadanos necesitan sumar todos los puntos posibles y esperar un error de los Gunners, el equipo de Mikel Artera tendrá la presión de no errar y seguir sumando, a sabiendas que una derrota lo pondría en el segundo puesto sin el título.