Bernardo Silva saldrá del Manchester City al finalizar la temporada

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Bernardo Silva, histórico jugador y baluarte del Manchester City, dejará el club al finalizar la Temporada 2025/26, así lo confirmó la institución ciudadana y el jugador lusitano.

Tanto el equipo de Mánchester como el futbolista portugués confirmaron la noticia hace unos momentos, ambos con mensajes de agradecimiento. Silva utilizó sus redes sociales para despedirse del club y agradecer a todos los miembros del mismo, en especial a directivos y Pep Guardiola.

"Cuando llegué hace 9 años, perseguía el sueño de un niño: triunfar en la vida, lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás esperé. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre llevaré en mi corazón. Los Centuriones, el cuádruple nacional, el triplete, el cuarto consecutivo y mucho más… ¡No estuvo nada mal!", comentó Silva.

Bernardo Silva, jugador del Manchester City | AP

¿Qué dijo el Manchester City?

Por su parte, el equipo celeste utilizó un comunicado para despedirse del ibérico, al cual catalogaron como una leyenda absoluta de la institución. Además, el Manchester City aseguró que despedirán a Bernardo Silva como lo merece.

"Bernardo se centrará ahora en intentar que su etapa en el City termine con aún más títulos, ya que el equipo de Pep Guardiola sigue plenamente en la lucha por ganar tanto la Premier League como la FA Cup. En resumen, será recordado, con razón, como uno de los mejores y más populares jugadores de la historia del City", comentó el equipo inglés.

Bernardo Silva, jugador del Manchester City | AP

La carrera de Bernardo Silva en Mánchester

La vida de Bernardo Silva cambió para siempre en 2017. Después de un paso por Benfica y Mónaco, el jugador portugués llegó al territorio inglés no solo para jugar, sino para dominarlo. Su gran toque de balón lo hizo un favorito de chicos y grandes.

Con un palmarés envidiable, Bernardo Silva también consiguió los siguientes números: un total de 76 goles y 77 asistencias ilustran su carrera. El lusitano se convirtió en una institución dentro del equipo.