Manchester City golea a domicilio a Chelsea y pone la mira en alcanzar a Arsenal

Cierre de alarido en la Premier League. Tras la derrota de Arsenal contra Bournemouth, Manchester City cumplió y se impuso por goleada en Stamford Bridge en su visita a Chelsea. Con ello, el equipo de Pep Guardiola se puso a seis puntos de los de Mikel Arteta, una semana antes de su enfrentamiento en común.

A inicios de año, Arsenal avanzaba firme en la búsqueda del cuadruplete en la Temporada 2025-26. Sin embargo, ahora ya perdió la Copa de la Liga Inglesa (cayó en la Final ante el City), quedó fuera de la FA Cup ante Southampton y su ventaja en la liga se redujo. Por lo que para los Gunners era importante el partido de los Citizens contra Chelsea.

Sin embargo, los Blues -una vez más- mostraron las carencias que les han pesado en toda la campaña y ofrecieron una pobre actuación frente a su gente en Londres. Además, con la derrota 0-3, se mantienen fuera de puestos de Champions League y en riesgo de perder el boleto a Europa League ante Brentford, por ahora séptimo clasificado.

Jugadores de Manchester City en celebración en el partido contra Chelsea en la Premier League | AP

City sentenció el partido en menos de diez minuos

Después de un empate sin goles en el primer tiempo, los visitantes necesitaron dos jugadas para sentenciar la victoria y en menos de 20 minutos confirmaron la goleada. Nico O'Reilly dio el primer paso con un remate en el límite del área chica al 51', luego de un centro ventajoso de Rayan Cherki.

El mediocampista francoargelino apareció otra vez seis minutos más tarde, con un pase filtrado para Marc Guéhi, quien definió cruzado tras la media vuelta. Esos dos goles fueron suficientes para el City bajara las revoluciones ante un inoperante Chelsea, que al 69' recibió el tiro de gracia.

Jugadores de Manchester City en celebración en el partido contra Chelsea en la Premier League | AP

Moisés Caicedo perdió el balón en la salida, ante la presión alta de Jérémy Doku, quien tras la recuperación no perdonó ante Robert Sánchez y firmó el 0-3. Fue apenas el segundo gol en Premier League esta temporada para el belga, quien ha batallado con las lesiones esta campaña.

Manchester City va por Arsenal, Chelsea se aleja de Champions

Con esta victoria, los Citizens se pusieron a seis puntos de Arsenal, con un partido menos. La próxima semana recibirán a los Gunners en el Etihad Stadium, donde también recibirán el juego pendiente ante Crystal Palace, éste con fecha por confirmar. De ganar esos dos compromisos, el City empataría a los Gunners, pero los superaría en diferencia de goles de cara al cierre de la temporada.

Jugadores de Manchester City en celebración en el partido contra Chelsea en la Premier League | AP