México en las Copas del Mundo: 4 de 17 Suecia 1958

Casi 100 años han pasado desde la primera vez que se disputó una Copa del Mundo y si algo puede presumir la Selección Mexicana es que es una de las naciones que ha formado parte de esa historia desde la primera edición. Aunque se ha ausentado en un par de ocasiones del torneo de la FIFA, el Tri estuvo en aquella primera edición en Uruguay 1930 y es un invitado frecuente desde entonces.

Entre una de sus primeras participaciones más destacadas, fue la de Suecia 1958, en la cual sumó su primer punto. En aquella ocasión, oficialmente con Antonio López Herranz como dirección técnica, pero en realidad bajo el mando de Ignacio Trelles, el Tri viajó por cuarta ocasión a un Mundial y sentó las bases para que cuatro años más tarde, Chile 1962, lograra su primer triunfo mundialista.

Ignacio Trelles con la Selección Mexicana en el Mundial de Suecia 1958 | MEXSPORT

Los números del Tri en el Mundial 1958

Esta edición de la Copa del Mundo para México fue la primera en la cual sumó puntos. El Tri llegó al certamen como líder del Grupo A en la eliminatoria de Concacaf con ocho puntos, con cuatro triunfos y sin derrotas. Mientras que en la Segunda Ronda venció en casa en la ida 2-0 a Costa Rica con goles de Jaime Belmonte y Ligorio López, quien también hizo el empate 1-1 de la vuelta para darle el boleto mundialista al combinado azteca.

Ya en el torneo de la FIFA, se presentó en el Estadio Rasulna en Solna, con una derrota 3-0 ante la selección local el 8 de junio. Fue para la segunda fecha, celebrada el 11 del mismo mes, que sumó su primer punto mundialista ante la Selección de Gales. Ivor John Allchurch abrió el marcador al minuto 32, pero al 89', Belmonte firmó el empate.

Por la banda derecha, Carlos González cedió para Enrique “Loco” Sesma, quien mandó un centro al área chica llena de jugadores galeses. Sin embargo, ninguno de ellos pudo evitar el remate de Belmonte, quien se elevó por lo alto entre tres defensores y con un potente remate puso el 1-1. Con ello, se convirtió en el 'Héroe de Solna' para la afición mexicana.

Partido entre la Selección Mexicana y la de Suecia en el Mundial de 1958 | MEXSPORT

El Tri terminó su actuación en el Mundial 1958 con una goleada 4-0 contra la Selección de Hungría. En total, México sumó un empate y dos derrotas en esa edición del certamen, con ocho goles permitidos y solo uno anotado. Con ello terminó en el último lugar de la clasificación, por detrás de Escocia y Austria, que también sumaron un solitario punto pero marcaron más goles y recibieron menos.

¿Quién fue la figura de la Selección Mexicana en Suecia 1958?

Por obvias razones, Belmonte fue la figura del Tri en esa edición del torneo, aunque tampoco era el único destacado de aquel plantel. Antonio 'Tota' Carbajal disputó ese año el tercero de los cinco mundiales que tiene en su trayectoria, además que viajaron jugadores como José 'El Jamaicón' Villegas o Salvador Reyes, que formaron parte del 'Campeonísimo Chivas'.