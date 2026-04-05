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Futbol

¡Baja sensible para los Citizens! Manchester City confirma la salida de Bernardo Silva

Bernardo Silva con el Manchester City l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:55 - 05 abril 2026
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El City asume el adiós de un jugador “único”. Después de 9 temporadas con el equipo dirigido por Pep Guardiola, el portugués se irá a final de temporada

El segundo entrenador del Manchester City confirmó lo que parecía inevitable: Bernardo Silva está viviendo sus últimos momentos con el club.

“Nunca se reemplazará a un jugador con otro del mismo tipo porque no existe”, aseguró, dejando claro el peso del portugués en el equipo.

Bernardo Silva es un jugador único. En el partido, cuando no está jugando, se ve cuánto se le extraña… y es solo un partido, imagina toda la temporada

Las palabras reflejan no solo su importancia dentro del campo, sino también lo difícil que será llenar el vacío que dejará.

Bernardo Silva festeja tras su gol del empate ante Liverpool en Anfield | AP
Bernardo Silva festeja tras su gol del empate ante Liverpool en Anfield | AP

Un final anunciado… y el Barcelona atento

El propio cuerpo técnico dejó entrever que el ciclo está por terminar:

Pero toda buena historia llega a su fin, ¿no? Espero que disfrute de los últimos meses… solo quedan 6 semanas. Que tenga una buena despedida, se merece toda la atención
Cristiano Ronaldo junto a Bernardo Silva | AP

Mientras tanto, en España ya comienzan a sonar rumores fuertes sobre su futuro, con el Barcelona como uno de los principales interesados en hacerse con el mediocampista.

Fede Valverde y Bernardo Silva | AP

Todo apunta a que el adiós de Bernardo Silva no solo marcará el fin de una era en el City, sino que podría detonar uno de los movimientos más importantes del mercado.

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