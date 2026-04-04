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Futbol

Manchester City golea y elimina al Liverpool de la FA Cup con hat-trick de Haaland

Haaland marca triplete ante Liverpool l AP
Ramiro Pérez Vásquez 08:23 - 04 abril 2026
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Los Ciudadanos avanzaron a Semifinales con marcador de 4-0

El Manchester City firmó una tarde memorable en los Cuartos de Final de la FA Cup al imponerse con autoridad 4-0 sobre el Liverpool, en un partido que tuvo como gran figura al delantero noruego Erling Haaland, autor de un hat-trick que sentenció la eliminatoria.

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Pep Guardiola mostró su dominio con una presión alta y constante posesión del balón, obligando al Liverpool a replegarse. Los ‘Reds’ intentaban responder al contragolpe, pero se encontraban con una defensa sólida y un mediocampo que controlaba los tiempos del encuentro.

Haaland desde los once pasos ante Liverpool l AP

¿Cómo se abrió el marcador?

La jugada que abrió el marcador llegó al minuto 39, cuando una inocente falta de Virgil van Dijk dentro del área derivó en un penal. Haaland no perdonó desde los once pasos y puso el 1-0, desatando la euforia en el Etihad Stadium.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con ventaja mínima, nuevamente apareció Haaland en el tiempo agregado (45+2), aprovechando un descuido defensivo para marcar el segundo tanto y encaminar la goleada antes de irse al descanso.

Haaland ante el Liverpool en FA Cup l AP

En la segunda mitad, los locales no bajaron los brazos y tan solo minutos del complemento aparecería Antoine Semenyo al minuto 50 para poner más holgada la victoria ante un Liverpool que no se encontraba fino dentro del terreno de juego.

Triplete de Haaland 

Al minuto 57, Haaland volvió a hacerse presente para completar su triplete, culminando una jugada colectiva que exhibió la fragilidad defensiva del Liverpool y reafirmó el dominio absoluto de los locales para sellar su pase.

Semenyo festeja su gol ante Liverpool l AP

El panorama se complicó aún más para los visitantes cuando Mohamed Salah tuvo la oportunidad de acortar distancias desde el punto penal, pero su disparo fue contenido por el arquero James Trafford, quien se convirtió en héroe al mantener su portería en cero.

Con este resultado, el Manchester City avanza con autoridad a las semifinales de la FA Cup, consolidando su candidatura al título, mientras que el Liverpool queda eliminado tras una noche para el olvido, marcada por errores defensivos y falta de contundencia en los momentos clave.

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